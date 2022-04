Nie są one już tylko maszynkami do ustalania wysokości stopy procentowej działającymi – niemal automatycznie – wedle prostego schematu: gdy inflacja przekracza cel, to trzeba podnieść cenę pieniądza, a gdy nadciąga widmo recesji, to można ruszać ze stopami w kierunku zera. Dziś gama dźwięków, które może zagrać bank centralny, niesamowicie się poszerzyła. Szlaki przetarła już po kryzysie 2008 r. amerykańska Rezerwa Federalna, nie wahając się w walce z widmem recesji i inflacji zasypywać gospodarki dodatkową płynnością. Po długim zwlekaniu za jej przykładem poszedł Europejski Bank Centralny, rozbudowując – zwłaszcza w czasie pandemii – pionierski program skupowania papierów dłużnych krajów członkowskich. Tą drogą ruszyły także mniejsze banki centralne, w tym nasz NBP . Bez tych posunięć europejskim rządom (w tym naszemu) byłoby bardzo trudno wykuwać kolejne programy antykryzysowe. Te nowo odkryte moce uczyniły z banków centralnych jeszcze ważniejszych graczy niż dotychczas. Zawodników, którzy wiosłując razem z rządami, mogą im bardzo pomóc. Ale jeśli się uprą, to są władne je pognębić i pozbawić praktycznej możliwości działania. Czy się to komuś podoba czy nie, bank centralny stał się kluczowym ośrodkiem polityki gospodarczej w kraju.