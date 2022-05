Nadwyżka budżetowa w samorządach po marcu jest o 1 mld zł wyższa niż po trzech miesiącach w 2021 r., a operacyjna (czyli różnica między bieżącymi dochodami a bieżącymi wydatkami) - to więcej aż o 1,9 mld zł niż rok wcześniej. Obie wartości są rekordowe. Resort finansów podkreśla też, że mimo zmian w podatkach, które weszły w życie w tym roku, wzrosły wpływy z PIT i CIT. Wiceminister finansów Sebastian Skuza mówił ostatnio w rozmowie z DGP, że po marcu samorządy nie mają powodów do narzekań. Ich dochody z PIT wzrosły rok do roku o ponad 5 proc. (to 13,5 mld zł - ponad 700 mln więcej niż w I kw. zeszłego roku), a wpływy z CIT - o 36 proc. (to 3,8 mld zł - o 1 mld zł więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku).