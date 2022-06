W środę komisja finansów publicznych przeprowadziła pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska. Projekt wprowadza zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa.

Zgodnie z projektem przy wyliczaniu wartości wydatków budżetu wskaźnik celu inflacyjnego RPP ma zostać zastąpiony prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Prognozy inflacji mają być później korygowane o rzeczywiste odczyty wskaźnika CPI. Ponadto projekt rozszerza katalog jednostek i organów objętych SRW o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas posiedzenia komisji Patkowski tłumaczył, że w sytuacji wysokiej inflacji pozostawienie wskaźnika celu inflacyjnego RPP do obliczania wydatków doprowadziłoby do konieczności osiągnięcia nadwyżki budżetowej w 2023 r. "Proponujemy, by zmienić ten wskaźnik na cel planowanej inflacji w każdym poszczególnym roku budżetowym. W przypadku, gdyby inflacja była niedoszacowana lub przeszacowana, wtedy będzie możliwość korekty inflacji o rzeczywisty odczyt" - wyjaśnił wiceminister finansów.

Posłowie opozycji mieli wiele zastrzeżeń do zmiany SRW, która - jak mówili - doprowadzi do niekontrolowanego wzrostu wydatków i deficytu. Izabela Leszczyna (KO) zarzuciła rządowi, że wprowadza demontaż reguły wydatkowej. "Można powiedzieć, że reguły fiskalne dostosowujecie do swoich planów budżetowych, a miało być odwrotnie. (...) Będziemy mieli (po zmianie SRW - PAP) większy deficyt budżetowy w 2023 r., większą presję inflacyjną i kompletną dewastację reguły fiskalnej, co przełoży się na dalszy wzrost rentowności polskich obligacji" - powiedziała Leszczyna.

Mirosław Suchoń (Polska 2050) pytał, o ile mogą wzrosnąć wydatki w 2023 r. w stosunku do tego roku, a Krystyna Skowrońska (KO) złożyła wniosek, by przerwać posiedzenie do czasu uzupełnienia przez rząd Oceny Skutków Regulacji o szacunkowy wzrost kwoty wydatków w przyszłym roku po zmianie SRW. Wniosek został odrzucony.

Patkowski podkreślił, że zmiana reguły wydatkowej ma na celu uniknięcie drastycznego ograniczenia wydatków. "W tym roku kwota wydatków stanowiła 39 proc. w relacji do PKB. Gdybyśmy stosowali regułę w obecnym brzmieniu, spadlibyśmy do 34 proc. w relacji PKB, to by oznaczało konsolidację o kilkadziesiąt miliardów złotych. Chcemy poprzez zmianę reguły doprowadzić do utrzymania wydatków na poziomie 39 proc. PKB" - powiedział Patkowski. Dodał, że kwota nominalna wzrostu wydatków będzie znana przy okazji prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 r.

Komisja wprowadziła do projektu poprawki legislacyjno-redakcyjne zaproponowane przez sejmowych legislatorów, a także jedną poprawkę rządową wniesioną przez klub PiS. Poprawka zmierza do wyłączenia z reguły w przyszłym roku wydatków inwestycyjnych tak, by SRW obejmowała wydatki bieżące.

Jak wytłumaczył wiceminister finansów Sebastian Skuza, jest to kontynuacja stanu, który obowiązuje w tym roku. Doprecyzował, że chodzi o wydatki majątkowe poza wydatkami na zakup akcji, objęcie udziałów i wpłat na państwowe fundusze celowe. "Z jednej strony jest to pewne poluzowanie (fiskalne - PAP), z drugiej ograniczenie przedmiotowe" - dodał Skuza.

Odrzucono poprawki KO wykreślające główne zapisy ustawy dotyczące zmiany formuły wyliczania wydatków budżetu. (PAP)