Za podniesieniem wieku emerytalnego kobiet zagłosowało ok. 50,6 proc. obywateli, a 49,4 proc. było przeciw.

56 proc. Szwajcarów zagłosowało również za podwyższeniem stawki VAT z 7,7 proc. do 8,1 proc. Ok. 63 proc. wyborców było przeciw propozycji zrezygnowania w kraju z hodowli przemysłowej zwierząt.

Zgodnie z proponowaną reformą systemu emerytalnego, kobiety w Szwajcarii będą pracować tak długo, jak mężczyźni. Podniesienie stawki VAT jest powiązane z tym planem, ponieważ ma pomóc w uzupełnieniu środków finansowych w systemie emerytalnym. Według danych podawanych przez władze liczba emerytów rośnie w Szwajcarii szybciej niż osób pracujących - długość życia rośnie, a kobiety żyją średnio dłużej niż mężczyźni.

Według przeciwników reformy będzie ona całkowicie spoczywać na barkach kobiet, których świadczenia emerytalne są zwykle niższe niż mężczyzn, a poprzez planowane zmiany nierówność i niesprawiedliwość, "jakie od dawna nękają kobiety w Szwajcarii", zostaną uwydatnione - podała agencja Associated Press.

Odrzucona propozycja dotycząca hodowli zwierząt zakładała wprowadzenie surowszych zasad opieki nad zwierzętami hodowlanymi. Konieczne byłoby m.in. zapewnienie im możliwości przebywania na świeżym powietrzu. Zostałyby zmienione zasady uboju oraz importu zwierząt i produktów zwierzęcych. Zdaniem szwajcarskiego rządu takie zmiany naruszyłyby umowy handlowe i spowodowałyby wzrost cen żywności.

W zeszłym roku ok. 80 mln zwierząt było tuczonych i zostało poddanych ubojowi w Szwajcarii, co oznacza wzrost o około 50 proc. w stosunku do ostatnich 20-30 lat. Według badań opinii publicznej początkowo większość obywateli opowiadała się za wprowadzeniem reformy, jednak zmieniła zdanie, częściowo z powodu silnego sprzeciwu hodowców zwierząt.

kjm/ akl/