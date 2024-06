Szacunkowe dane budżetowe za maj 2024 r.

W poniedziałek Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane o wykonaniu budżetu w maju 2024 r. Wynika z nich, że dochody budżetu po pięciu miesiącach wyniosły 261 mld zł (38,3 proc. planu), wydatki sięgnęły 314,1 mld zł (36,3 proc.) a deficyt – 53,1 mld zł (28,9 proc. planu).

MF w komunikacie dotyczącym wykonania budżetu podało, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 236,1 mld zł. Z tego dochody z VAT sięgnęły 122,1 mld zł były wyższe o ok. 19,5 mld zł (tj.19 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – maj 2023 r.

Wzrost dochodów z VAT w maju 2024 r.

„Dochody budżetu państwa z VAT w maju 2024 r. były wyższe niż uzyskane z tego źródła w maju 2023 r. o ok. 21,9 proc.. Po stosunkowo słabym, w porównaniu do poprzedniego roku wykonaniu VAT w kwietniu, które było spowodowane m. in. czynnikami jednorazowymi, które wystąpiły w 2023 r., dynamika VAT w maju jest na wyższym poziomie. Wykonanie dochodów w maju br. częściowo jest związane z poprawą dynamiki nominalnej produkcji przemysłowej” – czytamy w komunikacie MF.

Resort podkreślił, że nominalna dynamika produkcji przemysłowej w kwietniu pozostawała nadal ujemna (1,3 proc. w ujęciu rocznym), jednak sytuacja „uległa znaczącej poprawie” w stosunku do marca br., kiedy to nominalna wartość produkcji przemysłowej spadła aż o 14,6 proc. w ujęciu rocznym. MF dodało, że wielkość produkcji przemysłowej warunkuje sytuację podatników i wpływa w krótkim okresie na wysokość dochodów zarówno z VAT, jak i z CIT.

Znaczący wzrost dochodów z CIT w 2024 r.

MF podało, że dochody z podatku CIT wyniosły 38,3 mld zł i były wyższe o ok. 14,7 mld zł (tj. 62 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – maj 2023 r.

„W przypadku wykonania dochodów z CIT należy pamiętać, że dane za maj są nieporównywalne z poprzednim rokiem. W bieżącym roku termin rozliczenia rocznego za 2023 r. przypadał na 2 kwietnia, przez co tegoroczne wykonanie dochodów za okres styczeń-maj uwzględnia rozliczenie roczne, którego termin w poprzednim roku przypadał na koniec czerwca. W bieżącym roku, z uwagi na wcześniejszy termin rozliczenia rocznego, na dynamikę dochodów z CIT w porównaniu z poprzednim rokiem wpływ mają również dokonywane przez KAS w innych terminach niż w roku poprzednim zwroty dla podatników CIT wynikające z zeznań rocznych” – wyjaśniło MF.

Wyższe dochody z PIT po pięciu miesiącach 2024 r.

Dochody z PIT po 5 miesiącach wyniosły 33,0 mld zł i były wyższe o ok. 9,7 mld zł (tj. 41,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – maj 2023 r. – podało MF.

„Na wyższe niż przed rokiem wykonanie dochodów budżetu państwa z PIT wpłynęły przede wszystkim niższe zwroty podatku na skali podatkowej w związku z rozliczeniem rocznym. Wynikają one z faktu, że zeszłoroczne zwroty były wyjątkowo wysokie w wyniku wprowadzenia w połowie 2022 r. reformy +Niskie Podatki+. W związku z tym zwroty na rozliczeniu rocznym w 2023 r. uwzględniały efekt odprowadzania wyższych zaliczek przez pierwszą połowę 2022 r. niż względem całego roku. W tym roku efekt ten nie wystąpił” – czytamy w komunikacie MF.

Dochody budżetu w 2024 r. mają wynieść prawie 682,4 mld zł, wydatki – prawie 866,4 mld zł, a deficyt ma wynieść w całym roku maksymalnie 184 mld zł. (PAP)

autor: Marek Siudaj