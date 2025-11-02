ZUS ponownie przelicza emeryturę w 2025 - komu?

ZUS dopuszcza ponowne przeliczenie świadczeń w kilku przypadkach. Dotyczy to m.in. osób:

Reklama

które nadal pracowały lub opłacały składki po przyznaniu emerytury lub renty,

po przyznaniu emerytury lub renty, które nie miały pełnej dokumentacji płacowej , ale teraz ją zdobyły (np. z archiwum po zlikwidowanej firmie),

, ale teraz ją zdobyły (np. z archiwum po zlikwidowanej firmie), którym przyznano emeryturę przed 2009 rokiem.

Reklama

ZUS informuje, że świadczenie przelicza na wniosek osoby zainteresowanej i uspokaja – jeśli nowe wyliczenie byłoby mniej korzystne, emerytura pozostaje bez zmian.

Ponowne przeliczenie emerytury - co zmieniły nowe przepisy?

Od 1 stycznia 2022 roku zniesiono możliwość doliczania okresów nieskładkowych przy przeliczaniu świadczeń. Obecnie ZUS może doliczyć wyłącznie okresy składkowe, czyli te, za które faktycznie odprowadzano składki. Nie ma znaczenia, czy dotyczą czasu sprzed czy po przyznaniu emerytury.

Jakie roczniki zyskają na ponownym przeliczeniu emerytury?

Na nowych zasadach najwięcej mogą zyskać osoby, które przeszły na emeryturę przed 2009 rokiem, a nie mogły wtedy udokumentować swoich zarobków. W takich przypadkach ZUS może dziś przyjąć do wyliczenia co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia, co często oznacza realny wzrost świadczenia – nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Dla osób, które przeszły na emeryturę po 31 grudnia 2008 roku, sytuacja jest prostsza – ZUS automatycznie przyjął do obliczeń minimalne wynagrodzenie, jeśli nie było innych dokumentów.

Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury 2025?

Aby ubiegać się o ponowne przeliczenie, należy wypełnić wniosek ERPO – formularz dostępny:

na stronie ZUS - w sekcji „Druki i formularze”,

w placówkach ZUS.

Wzór wniosku ERPO - do pobrania

W artykule poniżej wzór wniosku do pobrania.

Wniosek ERPO G- gdzie złożyć?

Online – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),

Osobiście – w dowolnym oddziale ZUS,

Listownie – pocztą na adres odpowiedniego oddziału.

ZUS przeanalizuje dokumenty i poinformuje wnioskodawcę o nowej wysokości świadczenia.

Sprawdź, czy dotyczy Cię ponowne przeliczenie emerytury?

Sprawdź swoje uprawnienia. Jeśli:

przechodziłeś na emeryturę przed 2009 rokiem,

nie miałeś wszystkich dokumentów płacowych,

nadal pracowałeś po przejściu na emeryturę,

Sprawdź, czy należą Ci się wyższe świadczenia. Dzięki ponownemu przeliczeniu możesz zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie. Wniosek ERPO to formalność – warto ją załatwić jak najszybciej.

Czy ponowne przeliczenie emerytury zawsze oznacza podwyżkę?

Nie, ponowne przeliczenie emerytury nie zawsze gwarantuje podwyżkę świadczenia. Wszystko zależy od tego, jakie nowe dokumenty lub dane zostaną uwzględnione podczas przeliczania. Jeśli nowe informacje wykażą wyższe zarobki lub dłuższy staż pracy niż dotychczas przyjęto, emerytura może wzrosnąć. Jednak jeśli zmiany są niewielkie, albo nie wpływają znacząco na podstawę obliczeń, wysokość świadczenia pozostanie bez zmian.