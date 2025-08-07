Bon na laptopa dla nauczycieli 2025 - ruszył nabór wniosków!
Nabór wniosków w programie „Laptop dla nauczyciela” ruszył 1 sierpnia i potrwa do 31 sierpnia 2025.
Do kiedy ważny bon na laptopa dla nauczycieli?
Otrzymany w ramach dofinansowanie bon na laptopa należy wykorzystać do 31 grudnia 2025 w sklepach uczestniczących w programie. Listę sklepów, w których można zrealizować bon, można znaleźć na stronie Laptop dla nauczyciela.
Bon na laptopa dla nauczycieli 2025 - ile wynosi dofinansowanie?
Bon na zakup laptopa ma wartość 2500 zł. Nauczyciele, którzy zostali uprawnieni do skorzystania z programu i nie korzystali z niego wcześniej, od 1 sierpnia 2025 roku, mają 30 dni na złożenie wniosku.
Gdzie złożyć wniosek o bon na laptopa dla nauczycieli 2025 liceum?
Proces ubiegania się o bon na laptopa przebiega następująco:
- Złożenie wniosku przez nauczyciela - nauczyciel składa wniosek o przyznanie bonu do dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony.
- Przekazanie danych przez dyrektora - dyrektor szkoły przekazuje organowi prowadzącemu zestawienie nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu. Po otrzymaniu wniosków organ prowadzący ma 30 dni na złożenie zbiorczego wniosku w systemie informatycznym.
- Złożenie wniosku zbiorczego przez organ prowadzący - organ prowadzący szkołę składa zbiorczy wniosek w systemie teleinformatycznym dla każdej szkoły osobno.
- Nauczyciele otrzymają bon na wskazany przez siebie adres e-mail.
Komu przysługuje bon na laptopa 2025?
- nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym prowadzącym zajęcia w klasach I–III publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz zajęcia z uczniami klas I–III;
- nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych;
- nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, posiadającym uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, realizującym kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego;
- innym niż nauczyciele i wychowawcy, pracownikom pedagogicznym w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (I etap edukacyjny) i ponadpodstawowych (III etap edukacyjny) oraz w odpowiadającym im publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadającym uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne.