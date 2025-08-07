Bon na laptopa dla nauczycieli 2025 - ruszył nabór wniosków!

Nabór wniosków w programie „Laptop dla nauczyciela” ruszył 1 sierpnia i potrwa do 31 sierpnia 2025.

Do kiedy ważny bon na laptopa dla nauczycieli?

Otrzymany w ramach dofinansowanie bon na laptopa należy wykorzystać do 31 grudnia 2025 w sklepach uczestniczących w programie. Listę sklepów, w których można zrealizować bon, można znaleźć na stronie Laptop dla nauczyciela.

Bon na laptopa dla nauczycieli 2025 - ile wynosi dofinansowanie?

Bon na zakup laptopa ma wartość 2500 zł. Nauczyciele, którzy zostali uprawnieni do skorzystania z programu i nie korzystali z niego wcześniej, od 1 sierpnia 2025 roku, mają 30 dni na złożenie wniosku.

Gdzie złożyć wniosek o bon na laptopa dla nauczycieli 2025 liceum?

Proces ubiegania się o bon na laptopa przebiega następująco:

Złożenie wniosku przez nauczyciela - nauczyciel składa wniosek o przyznanie bonu do dyrektora szkoły , w której jest zatrudniony.

- nauczyciel składa wniosek o przyznanie bonu , w której jest zatrudniony. Przekazanie danych przez dyrektora - dyrektor szkoły przekazuje organowi prowadzącemu zestawienie nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu. Po otrzymaniu wniosków organ prowadzący ma 30 dni na złożenie zbiorczego wniosku w systemie informatycznym.

- dyrektor szkoły przekazuje organowi prowadzącemu zestawienie nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu. Po otrzymaniu wniosków organ prowadzący ma 30 dni na złożenie zbiorczego wniosku w systemie informatycznym. Złożenie wniosku zbiorczego przez organ prowadzący - organ prowadzący szkołę składa zbiorczy wniosek w systemie teleinformatycznym dla każdej szkoły osobno.

- organ prowadzący szkołę składa zbiorczy wniosek w systemie teleinformatycznym dla każdej szkoły osobno. Nauczyciele otrzymają bon na wskazany przez siebie adres e-mail.

Komu przysługuje bon na laptopa 2025?