Terminy wypłat czternastej emerytury w 2025 roku

Najbliższy termin wypłat 14. emerytury wypada 15 września 2025. Wszyscy seniorzy, którzy standardowo pobierają emeryturę tego dnia miesiąca, mogą się spodziewać dubeltowych przelewów na koncie.

Reklama

Kolejne przelewy zaplanowano na standardowe terminy emerytalne w dniach: 20 (to również sobota więc wypłata będzie 19 września) i 25 września.

Pierwsza transza wypłat czternastek została już zrealizowana. Środki zostały wypłacone 1., 5. i 10. września 2025.

Termin wypłaty emerytury każdy senior ma ustalony w momencie przyznania świadczenia. ZUS dokonuje wypłat w następujących terminach:

1. dzień miesiąca,

5. dzień miesiąca,

6. dzień miesiąca,

10. dzień miesiąca,

15. dzień miesiąca,

20. dzień miesiąca,

25. dzień miesiąca.

Ile wynosi 14. emerytura w 2025 roku?

Wysokość czternastki jest powiązana z minimalną emeryturą obowiązującą od marca danego roku. W 2025 roku pełna kwota świadczenia wynosi 1878,91 zł brutto, czyli ok. 1580 zł netto. Pełną kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.

Czternasta emerytura 2025 - zasada złotówka za złotówkę

Jeśli emerytura przekracza 2900 zł brutto, ZUS pomniejszy czternastkę zgodnie z mechanizmem „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że każda złotówka ponad próg zmniejsza wysokość dodatku.

Przykład:

jeśli emerytura wynosi 3000 zł brutto (o 100 zł powyżej progu), czternastka zostanie pomniejszona o 100 zł.

(o 100 zł powyżej progu), osoby, których emerytura lub renta przekracza 4728,91 zł brutto, nie otrzymają 14. emerytury w ogóle.

Komu przysługuje czternastka w 2025 roku?

emerytura to dodatkowe świadczenie roczne, które trafi nie tylko do emerytów, ale również do: