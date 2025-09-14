- Ponowne przeliczenie emerytury 2025 - jak wypełnić wniosek?
- Wniosek ERPO o przeliczenie emerytury - ważne czego dotyczy
- Jakie załączniki potrzebne są do wniosku ERPO?
- Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury - ważny czytelny podpis
- Wzór wniosku o ponowne przeliczenie emerytury do pobrania
- Gdzie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?
- Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury 2025 - Ważne uwagi
Ponowne przeliczenie emerytury 2025 - jak wypełnić wniosek?
Na początek trzeba wypełnić swoje dane osobowe, bardzo uważnie, drukowanymi literami.
- Imię i nazwisko
- PESEL
- Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
- Adres zamieszkania
- Numer telefonu / adres e-mail (opcjonalnie, ale warto podać)
Wniosek ERPO o przeliczenie emerytury - ważne czego dotyczy
Bardzo ważne jest precyzyjne wskazanie czego dotyczy składany przez Ciebie wniosek. Najczęstsze opcje:
- Złożenie nowych dokumentów (np. świadectw pracy, zaświadczeń o zarobkach)
- Doliczenie składek z pracy po przyznaniu emerytury
- Zakończenie zatrudnienia i chęć przeliczenia świadczenia
- Zmienione dane o wynagrodzeniach z wcześniejszych lat
Zaznacz odpowiednie pole X lub opisz sytuację w wolnym miejscu.
Możesz dodać uzasadnienie wniosku ERPO o ponowne przeliczenie emerytury, np.:
- „Dołączam zaświadczenie o wynagrodzeniu z lat 1984–1990, które nie zostało uwzględnione przy ustaleniu emerytury.”
- „Wnioskuję o przeliczenie emerytury z tytułu pracy po jej przyznaniu.”
- „Zakończyłem zatrudnienie i proszę o uwzględnienie nowych składek.”
Jakie załączniki potrzebne są do wniosku ERPO?
W zależności od powodu składania wniosku należy załączyć:
- Świadectwa pracy
- Zaświadczenia o zarobkach
- RMUA
- Inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe lub nieskładkowe
We wniosku jest miejsce na wpisanie ile dokumentów dołączasz.
Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury - ważny czytelny podpis
Na koniec podpisz czytelnie wniosek, wpisz datę i miejscowość.
Wzór wniosku o ponowne przeliczenie emerytury do pobrania
Gdzie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?
- Online przez PUE ZUS (najłatwiej! Instrukcja poniżej)
- Osobiście w placówce ZUS
- Pocztą tradycyjną
- Przez ePUAP (dla osób z profilem zaufanym)
Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury 2025 - Ważne uwagi
Nie trzeba składać wniosku osobiście – może to zrobić pełnomocnik. Wystarczą kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem (możesz to zrobić w ZUS-ie).
Przeliczenie nie zawsze oznacza podwyżkę, ale warto spróbować – ZUS nie obniży emerytury po przeliczeniu.