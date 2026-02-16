Bitccoin stracił na wartości prawie 50 proc. od historycznego szczytu

"Bitcoin stracił na wartości od historycznego szczytu z 2025 roku blisko 50%. Spadek ceny jest związany przede wszystkim z potrzebą zwiększonej płynności na rynku. Od jesieni 2025 roku obserwujemy wyraźne sprzedawanie Bitcoina przez fundusze typu ETF, ale też cofnięcie na rynku metali szlachetnych czy na rynku akcyjnym. Inwestorzy przede wszystkim szukali bezpieczeństwa. Dodatkowym czynnikiem ryzyka na rynku kryptowalut było również bardzo duże zadłużenie ze strony firmy Strategy" - powiedział ISBnews Stajniak.

Reklama

Reklama

"Twarde dno" na poziomie 50 tys. dol.

Strategy posiada około 3% wszystkich Bitcoinów na świecie, a swoje ostatnie zakupy Bitcoina finansowała przede wszystkim długiem.

"Gdybyśmy wzięli pod uwagę wszystkie Bitcoiny, które posiada Strategy, to wielkość całej spółki pod względem kapitalizacji jest już mniejsza niż wartość posiadanych aktywów. Wobec tego istniało pewne ryzyko związane z tym, że spółka może zbankrutować, jeśli Bitcoin będzie w dalszym ciągu spadać. Na razie wyprzedaż Bitcoina zakończyła się w okolicach ok. 66 tys. USD za jednego Bitcoina, choć niektórzy wskazują, że twarde dno nie zostało jeszcze osiągnięte i może ono znajdować się w okolicach 50 tys. USD" - dodał wicedyrektor.

Według niego w tym momencie brakuje nowych motorów napędowych na rynku kryptowalut, które byłyby związane przede wszystkim z nowymi regulacjami w Stanach Zjednoczonych. Jednak jeżeli amerykański dolar wznowiłby wyraźną słabość, wtedy Bitcoin mógłby powrócić do większych wzrostów, stwierdził analityk.