Co to jest nagroda jubileuszowa?

Nagroda jubileuszowa to jednorazowe świadczenie pieniężne, które przysługuje pracownikom sfery budżetowej po osiągnięciu określonego stażu pracy. Nie otrzymuje się jej co roku, lecz tylko w wybranych momentach kariery zawodowej – np. po 20, 25, 30, 40 czy 45 latach pracy. Wysokość nagrody wyrażana jest w procentach przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i rośnie wraz z kolejnymi progami stażowymi.

Celem jubileuszówki jest uhonorowanie wieloletniego zaangażowania i lojalności wobec pracodawcy w sektorze publicznym. Choć dla wielu osób to tylko „dodatek”, w praktyce nagroda jubileuszowa potrafi wynosić kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych i stanowi realne wsparcie domowego budżetu.

Komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem powszechnym – nie dostaje jej każdy zatrudniony. Przysługuje przede wszystkim pracownikom sfery budżetowej, czyli osobom zatrudnionym w jednostkach sektora finansów publicznych. To m.in.:

urzędnicy administracji rządowej i samorządowej,

nauczyciele,

pracownicy uczelni publicznych,

pracownicy sądów i prokuratury,

osoby zatrudnione w służbie zdrowia i innych jednostkach publicznych,

funkcjonariusze służb mundurowych (na odrębnych zasadach).

W sektorze prywatnym nagroda jubileuszowa co do zasady nie obowiązuje, chyba że pracodawca przewidział ją w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub w umowie.

Ile wynosi nagroda jubileuszowa w 2025 roku?

Dla pracowników budżetówki - urzędy, samorządy, służba cywilna, itp. nagroda jubileuszowa w 2025 roku wynosi:

po 20 latach pracy – 75% miesięcznego wynagrodzenia,

po 25 latach – 100% wynagrodzenia,

po 30 latach – 150% wynagrodzenia,

po 35 latach – 200% wynagrodzenia,

po 40 latach – 300% wynagrodzenia,

po 45 latach – 400% wynagrodzenia.

Nagroda jubileuszowa dla pracowników służby zdrowia wynosi:

75% wynagrodzenia miesięcznego – po 20 latach pracy;

100% wynagrodzenia miesięcznego – po 25 latach pracy;

150% wynagrodzenia miesięcznego – po 30 latach pracy;

200% wynagrodzenia miesięcznego – po 35 latach pracy;

300% wynagrodzenia miesięcznego – po 40 latach pracy.

Dla nauczycieli:

za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego

za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego

za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego

za 35 lat pracy- 200% wynagrodzenia miesięcznego

za 40 lat pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego

Reguluje to ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.).

Nagrody jubileuszowe - dla kogo będą wyższe? Zmiany od 1 stycznia 2026 roku

Od początku 2026 roku przewidziane są istotne zmiany w zasadach wypłaty nagród jubileuszowych dla nauczycieli. Według projektu ustawy – „Karta Nauczyciela oraz niektóre inne ustawy”:

Nagroda za 40 lat pracy zostanie podniesiona z obecnych 250% do 300% miesięcznego wynagrodzenia.

zostanie podniesiona z obecnych 250% do Wprowadzony zostanie też nowy próg stażowy – za 45 lat pracy nauczyciel będzie mógł otrzymać jubileuszówkę w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczyciela po zmianach będzie przedstawiał się następująco:

20 lat - 75% wynagrodzenia miesięcznego

25 lat - 100% wynagrodzenia miesięcznego

30 lat - 150% wynagrodzenia miesięcznego

35 lat - 200% wynagrodzenia miesięcznego

40 lat - 300% wynagrodzenia miesięcznego

wynagrodzenia miesięcznego 45 lat - 400% wynagrodzenia miesięcznego

Zmiany te mają za zadanie docenić wieloletnie doświadczenie pedagogów i zachęcić do pozostawania w zawodzie.

Czy nowe przepisy obejmą nauczycieli, którzy osiągną 40 lub 45 lat pracy jeszcze w 2025 roku?

Na razie projekt ustawy nie przewiduje działania wstecz. To oznacza, że nauczyciele, których staż uprawniający do tych wyższych progów przypada w 2025 roku lub wcześniej, raczej nie będą objęci tymi wyższymi stawkami. Nowe zasady będą stosowane dla tych, którzy osiągną 40- lub 45-letni staż po 31 grudnia 2025. Nie będzie wyrównania za 2025 rok i lata wcześniejsze.

Czy do stażu pracy wlicza się praca u innych pracodawców?

Tak, do obliczania prawa do nagrody jubileuszowej liczy się łączny staż pracy, nie tylko w jednej instytucji. Brane są pod uwagę wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, a także np. urlop wychowawczy, służba wojskowa czy niektóre okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Czy nagroda jubileuszowa jest opodatkowana?

Tak, traktowana jest jak zwykłe wynagrodzenie, dlatego odprowadza się od niej składki ZUS i podatek dochodowy.

Kiedy powinna być wypłacana nagroda jubileuszowa?

Najczęściej nagrody jubileuszowe wypłacane są dokładnie w dniu w którym pracownik nabywa do niech prawo. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, świadczenie to może przysługiwać już dzień przed wskazaną datą. Wypłata powinna nastąpić nie później niż w terminie przekazywania wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik uzyskał prawo do nagrody. Jeśli świadczenie nie zostanie wypłacone na czas, pracownikowi należą się odsetki za opóźnienie.