Jak mówił Morawiecki, rząd konsekwentnie realizuje wielki program, który ma "usprawnić polskie rolnictwo, pomóc rolnikom, zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i doprowadzić do skutecznej walki z inflacją".

Przypomniał, że z polskiego budżetu będą dopłaty do nawozów z powodu rekordowych ich cen. Morawiecki zaznaczył, że ten i inne programy dla rolnictwa, jak np. program retencji wody będą prowadzone konsekwentnie i niezależnie od tempa pozyskiwania środków unijnych. "Jeśli będzie taka konieczność, będziemy je realizować z budżetu państwa" - oświadczył premier.

Niedawno Komisja Europejska zatwierdziła polski program przeznaczony na wsparcie polskiego rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę o wartości 3,9 mld zł. Oznacza to zgodę na dopłaty do nawozów. Dopłaty sięgać będą 250 i 500 zł do hektara.