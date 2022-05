„Blisko 14-procentowa inflacja już chyba nie zaskakuje nikogo oprócz prezesa Glapińskiego. Przypomnę, że jeszcze w zeszłym roku zarówno prezes Glapiński, jak i wicepremier Sasin, jak i premier Morawiecki zapewniali, że inflacja to jest coś przejściowego, tymczasem inflacja pożera oszczędności Polaków, zabija drożyzną polskich konsumentów i przede wszystkim sprawia, że zdecydowana większość Polaków ma problemy, by związać koniec z końcem i dotrwać do pierwszego” – powiedział Budka.

„I co się okazuje – w nagrodę za tę rekordową inflację Glapiński otrzymał kolejną kadencję na fotelu prezesa NBP, że w nagrodę za to drenowanie kieszeni Polaków przez m.in. banki dostał rekordową premię” – dodał.

Jak mówił szef klubu KO, w tym samym czasie należące do Skarbu Państwa spółki paliwowe, jak Orlen, notują rekordowe zyski. "4 mld zł zysku za pierwszy kwartał Orlenu - to pokazuje, że Obajtek (prezes PKN Orlen - PAP) i ludzie jemu podobni wcale nie martwią się tymi cenami paliw. Co więcej znajdują pieniądze po to, by z kieszeni polskich podatników finansować rządową propagandę” – powiedział poseł, przypominając o zakupie przez Orlen grupy Polska Press.

Budka podkreślił, że jego klub w tych trudnych warunkach próbuje pokazywać, że jest inna droga. Przypomniał o złożonych w Sejmie projektach ustaw, które – jak zaznaczył - mają na celu ochronę oszczędności Polaków. Chodzi m.in. o podwyżki dla pracowników budżetówki oraz projekt ustawy, który ma blokować - jak powiedział Budka - oddanie części strategicznego sektora paliwowego „w ręce ludzi powiązanych z Putinem”.

Szef klubu KO uczestniczył we wtorek w Czechowicach-Dziedzicach w uroczystym otwarciu biura poselsko-senatorskiego posłanki Mirosławy Nykiel oraz senator Agnieszki Gorgoń-Komor i otwartym spotkaniu z mieszkańcami.

Posłanka Nykiel, wspominała, że gdy przed rokiem protestowała przeciwko planom połączenia Orlenu z Lotosem nikt nie przewidywał, że dojdzie do wojny na Ukrainie. Zarzuciła rządzącym, że nie wyciągnęli z tych protestów wniosków i przekazują 9 terminali paliwowych firmie, która jest „powiązana z rosyjskim biznesem”. Nykiel przekonywała też, że w Polsce ceny paliw rosną najszybciej w Europie. Przedstawiała plansze obrazujące wzrost marż i cen paliw.

Senator Agnieszka Gorgoń-Komor, która jest lekarką, przekonywała, że drożyzna wpływa także na zdrowie Polek i Polaków. „Jak się czują teraz młodzi rodzice, którzy nie mogą zapłacić raty kredytowej, bo brakuje im do pierwszego? Inflacja wpływa na nasze codzienne życie. To potem my, lekarze praktycy, musimy pomagać tym ludziom” – powiedziała. Zarzuciła rządowi, że nie korzysta z projektów ustaw, które mają poprawić system ochrony zdrowia.

Poseł Wojciech Saługa przypomniał, że o rosnących cenach, ochronie zdrowia i innych ważnych tematach politycy KO chcą rozmawiać na tysiącu spotkań z mieszkańcami, które mają odbyć się w całym kraju do końca czerwca. „Jeździmy do mniejszych miejscowości tam walczyć o głosy Polaków. Kiedyś w tych miejscowościach wygrywaliśmy wybory i wierzymy, że ponownie będziemy wybory wygrywać” – oświadczył Saługa.

„Ruszamy w Polskę, ruszamy w teren, by rozmawiać z Polakami odkłamywać te setki kłamstw, które pojawiają się codziennie w telewizji publicznej, gdzie premier Morawiecki, Jarosław Kaczyński czy inni politycy PiS zakłamują rzeczywistości i okłamują Polaków” – dodał.(PAP)

Krzysztof Konopka