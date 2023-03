W środę GUS opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 roku. Publikacja ta zbiegnie się z uaktualnieniem tzw. koszyka inflacyjnego.

Jak Kowalski wydaje pieniądze?

Jak wskazała Ewa Adach-Stankiewicz, taka aktualizacja jest po to, by możliwie dokładnie odwzorować sposób, w jaki statystyczny Polak wydaje swoje pieniądze. "Co roku zgodnie z metodologią przyjętą w badaniu, GUS modyfikuje tzw. strukturę wag, czyli udział poszczególnych grup towarów i usług we wskaźnikach inflacji" - powiedziała. Dodała, że "chodzi o to, żeby przekazywane przez nas informacje odzwierciedlały w najlepszy sposób co konsumenci kupują i ile wydają np. na mleko, warzywa i owoce czy sprzęt RTV/AGD" - powiedziała. Zaznaczyła, że koszyk inflacyjny GUS odzwierciedla wzorzec zakupowy w skali makro i nie należy go przykładać do konkretnego gospodarstwa.

Nowe grupy towarów i usług w koszyku

Szefowa departamentu handlu i usług GUS poinformowała, że po tegorocznej aktualizacji w koszyku inflacyjnym znajdą się nowe grupy towarów i usług.

"Dostrzegliśmy konieczność włożenia do koszyka np. medycznych usług diagnostycznych, zwiększenia zakresu usług cateringowych, natomiast zrezygnowaliśmy z obserwacji usług, które wiążą się z naprawą różnych sprzętów" - wskazała.

Czy aktualizacja koszyka wpłynie na wysokość inflacji?

Pytana o to, w jaki sposób zmiany w koszyku wpłyną na odczyt inflacji w lutym, powiedziała, że wykorzystanie w badaniu nowej aktualnej struktury zakupów nie powinno mieć na to wpływu.

"Zgodnie z założenia metodologicznymi, porównujemy ceny rok do roku, ale przeliczamy rok poprzedni, czyli rok odniesienia, według nowego schematu" - wyjaśniła. Dodała, że "wyliczając wskaźnik wzrostu cen ogółem, najpierw musimy obliczyć wskaźniki dla poszczególnych grup produktów z koszyka, które agregujemy, ważąc wydatkami, przeznaczonymi na ich zakup."

Dodała, że np. jeśli cena jakiegoś towaru znacząco wzrosła to jego wpływ na wskaźnik inflacji ogółem może nie być duży jeśli wydatki konsumentów w tym zakresie są nieznaczne.

Ekspertka powiedziała, że w tym roku GUS monitorując ceny, wyjątkowo dokładnie sprawdza gramaturę i skład produktów. Ma to - jak wskazała - zapobiegać pozornej niezmienności ceny, poprzez zmniejszenie jego rozmiarów czy zmianę składu produktu.(PAP)

autorka: Ewa Wesołowska