Inflacja konsumencka w Polsce spowolni do 7,2 proc. r/r na koniec 2023 r. i do 5 proc. r/r na koniec 2024 r. oraz do 3,6 proc. r/r na koniec 2025 r., prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

Dopuszczalny zakres wahań celu dopiero na koniec 2025 r. Reklama MFW prognozuje, że inflacja na koniec 2026 r. wyniesie 3,3 proc., zaś na koniec kolejnych dwóch lat będzie wynosić po 2,5 proc. r/r. Dopuszczalny zakres wahań celu dopiero na koniec 2025 r. "Choć inflacja spadnie znacząco w 2023 r., oczekuje się, że osiągnie dopuszczalny zakres wahań celu [inflacyjnego banku centralnego: 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.] dopiero na koniec 2025 r." - czytamy w komunikacie na zakończenie misji Funduszu w Polsce. Fundusz podkreśla, że do dalszego powrotu inflacji do celu niezbędny będzie spadek inflacji bazowej, "która jest bardziej napędzana przez czynniki krajowe". Według MFW, inflacja bazowa wyniesie średniorocznie niemal 11 proc. w 2023 r. i ponad 7 proc. w 2024 r. Zatrważająca inflacja cen żywności w Turcji. Sytuacja w OECD wygląda znacznie lepiej Zobacz również Inflacja średnioroczna CPI w latach 2023-2028 będzie kształtować się na poziomie odpowiednio: 11,9 proc., 6,1 proc., 4,1 proc., 3,4 proc., 2,9 proc. i 2,5 proc., podano także w materiale. Dalszy ciąg materiału pod wideo