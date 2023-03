Na zorganizowanie świąt wielkanocnych Polacy chcą przeznaczyć średnio 599 zł, tj. o 64 zł więcej niż w ub.r., wynika z badania Barometr Providenta.

"Wydatki na tegoroczną Wielkanoc, mimo wysokiej inflacji, nie wzrosły znacząco w stosunku do ubiegłego roku, bo o 64 zł. Jednak w tym roku Polacy świadomi wzrostu cen, planują większe oszczędności i przyglądanie się wydatkom" - powiedziała rzeczniczka Provident Polska Karolina Łuczak, cytowana w komunikacie.

Reklama

Jak wynika z cyklicznego badania Barometru Providenta, 92,4% respondentów, którzy przyznali, że tegoroczna Wielkanoc będzie dla nich kosztowniejsza, jako główny powód wskazali inflację i podwyżkę cen produktów.

Niemal co 10. ankietowany (8,9%) wskazuje, że przyczyną wzrostu kosztów świąt jest organizacja ich we własnym domu, natomiast 4% duże wydatki wiąże z zaproszeniem większej liczby gości. Te dwie przyczyny były najpopularniejsze wśród osób z grupy wiekowej 18-24 lata. Najwyższe wydatki deklarują jednak badani w wieku 35-44 lat, którzy jako jedyni planują przeznaczyć na ten cel więcej niż 700 zł, podano.

Reklama

Według Barometru Providenta, co piąty badany nie zamierza ponosić wyższych kosztów podczas tegorocznej Wielkanocy. Wśród nich, 31% planuje oszczędzić na produktach i kupić tańsze zamienniki, natomiast 32,4% nie kupi wszystkich potrzebnych produktów. Prawie co czwarty całkowicie zrezygnował z organizacji Wielkanocy, co naturalnie minimalizuje koszty, a już co piąty spędza tegoroczne święta w mniejszym gronie, podano również.

Dodatkowo, 71,5% Polaków, niezależnie od tego, czy przewidują, że ich wielkanocny budżet wzrośnie, zamierza w tegoroczne święta oszczędzać na produktach i uważniej przyglądać się cenom.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1 000 dorosłych Polaków, w marcu 2023 r.

(ISBnews)