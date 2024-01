Kiedy dokładnie wypada Wielkanoc w 2024 roku?

Wielkanoc w 2024 roku: Terminy

W 2024 roku Wielkanoc obchodzić będziemy wyjątkowo wcześnie. Już 31 marca (katolicka Wielka Niedziela) rozpocznie się świętowanie najważniejszego wydarzenie w kalendarzu chrześcijańskim. Tradycyjny w katolicki Wielki Poniedziałek Śmigus-Dyngus, zwany też Lanym Poniedziałkiem, wypadnie w ten sam dzień co Prima Aprilis - 1 kwietnia. Wielki Poniedziałek jest ustawowo dniem wolnym od pracy.

Co ciekawe, data Wielkanocy jest ruchoma i ustalana według kalendarza lunarno-solarnego. Oparta jest na pierwszej niedzieli po pierwszej wiosennej pełni Księżyca, odzwierciedlając dawne tradycje paschalne. Wyznaczanie tej daty może się różnić między kościołami zachodnimi a wschodnimi, co wynika z różnic w kalendarzach gregoriańskim i juliańskim.

Przerwa wielkanocna w 2024 roku: Terminy

Przerwa wielkanocna potrwa od 28 marca do 2 kwietnia, dając uczniom aż sześć dni wolnego.

Co więcej, Wielkanoc w 2024 roku przypada tuż po feriach zimowych, które dla niektórych województw zakończą się 25 lutego. To oznacza, że uczniowie w wielu regionach Polski będą mieli możliwość cieszenia się kolejnym okresem odpoczynku już miesiąc po powrocie do szkoły.

2023/2024,Drugi semestr: Inne dni wolne

Rok szkolny 2023/2024 będzie obfitować w liczne przerwy i dni wolne, które z pewnością ucieszą uczniów. Poza feriami zimowymi i wielkanocnymi, w kalendarzu szkolnym w drugim semestrze znajdziemy także inne dni wolne:

Majówka : 1-5 maja 2024,

: 1-5 maja 2024, Matury podstawowe : 6-8 maja 2024,

: 6-8 maja 2024, Egzamin ósmoklasisty: 14-16 maja 2024,

14-16 maja 2024, Długi weekend z okazji Bożego Ciała: 30 maja - 2 czerwca 2024,

30 maja - 2 czerwca 2024, Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2024,

21 czerwca 2024, Wakacje letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2024.

Podsumowanie

Wielkanoc 2024 z pewnością będzie wyjątkowym czasem zarówno dla uczniów, jak i dla wszystkich, którzy cenią sobie odpoczynek. Warto więc zaplanować dni wolne w trakcie świąt, aby maksymalnie wykorzystać okres świąteczny.