Największą niespodzianką dla polskich użytkowników, jeżeli chodzi o iPhony z serii 15, są ich ceny. Co roku było drożej, tymczasem teraz jest taniej. I to całkiem sporo.

Ile trzeba zapłacić?

Tak wyglądają tegoroczne ceny wszystkich wariantów:

iPhone 15 (128 GB) – 4699 zł;

iPhone 15 (256 GB) – 5299 zł;

iPhone 15 (512 GB) – 6499 zł;

iPhone 15 Plus (128 GB) – 5299 zł;

iPhone 15 Plus (256 GB) – 5899 zł;

iPhone 15 Plus (512 GB) – 7099 zł;

iPhone 15 Pro (128 GB) – 5999 zł;

iPhone 15 Pro (256 GB) – 6599 zł;

iPhone 15 Pro (512 GB) – 7799 zł;

iPhone 15 Pro (1 TB) – 8999 zł;

iPhone 15 Pro Max (256 GB) – 7199 zł;

iPhone 15 Pro Max (512 GB) – 8399 zł;

iPhone 15 Pro Max (1 TB) – 9599 zł.

Podstawowy model jest więc o całe 500 zł tańszy niż 14-ka rok temu.

Jak długo trzeba pracować na iPhona?

Identycznie jest w przypadku iPhone’a 15 Pro (128 GB). Właśnie ten model wzięli na celownik analitycy Picodi Polska i porównali, jak długo trzeba pracować w różnych krajach, by móc go kupić.

Tabela przedstawia się następująco:

/> />

Znaleźliśmy się więc na 16 pozycji, jeżeli za miejsce pierwsze uznamy kraj, gdzie na iPhona pracować trzeba najdłużej. To Turcja. Tam, przyjmując za wyznacznik średnie wynagrodzenie, trzeba poświęcić na to aż 123,7 dnia. Na Filipinach, które są drugie – to 79,5 dnia.

Średnie wynagrodzenie u nas według danych GUS wynosi 7 481 zł brutto (5 249 zł netto). Zatem statystyczny Polak potrzebuje 23,2 dnia roboczego, aby móc uzbierać pieniądze na zakup iPhone’a 15 Pro. Oczywiście przyjmując, że odkłada wszystkie pieniądze, które zarobi w tym czasie. W porównaniu ze wskaźnikiem sprzed roku liczba dni zmniejszyła się o 4,4.

/> />

A tak wyglądał wskaźnik iPhone’a w Polsce w ostatnich 6 latach:

2018 – 32,5 dnia

2019 – 31,8 dnia

2020 – 28,3 dnia

2021 – 25,9 dnia

2022 – 27,6 dnia

2023 – 23,2 dnia

Najkrócej na iPhona trzeba pracować w Szwajcarii. Wystarczy na to zaledwie 4,2 dnia roboczego. Statystyczny Amerykanin potrzebuje 5,3 dnia, zaś Australijczyk – 6,3 dnia.

Spośród naszych sąsiadów dłużej na iPhona muszą pracować Węgrzy, Słowacy i Łotysze.Krócej – Litwini, Słoweńcy czy Czesi.

/> />

Jak wygląda metodologia badania?

Wskaźnik iPhone’a 2023 został obliczony na podstawie oficjalnych cen iPhone’a 15 Pro (128 GB), podanych przez lokalne oddziały Apple lub przez autoryzowanych sprzedawców. Przeciętne wynagrodzenia pochodzą ze stron internetowych urzędów statystycznych lub odpowiednich ministerstw i są aktualne na dzień upublicznienia cen iPhone’a w danym kraju. Płace netto uzyskano za pomocą lokalnych kalkulatorów wynagrodzeń. Miesięczne wynagrodzenie podzielono przez 21, czyli średnią liczbę dni roboczych w miesiącu. W krajach, gdzie urzędy statystyczne posługują się stawkami tygodniowymi, wynagrodzenie podzielono przez 5.