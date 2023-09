Apple Watch 9 i 9 SE

Seria 9 i nowa wersja modelu SE Apple Watch korzystają z nowego procesora S9. Obsługują gest dwukrotnego uderzenia w palce, dzięki czemu możemy (mając zajętą drugą rękę) wywoływać wybrane czynności np. odbierać albo zakończyć połączenie, sterować muzyką, wyłączyć budzik, a nawet zrobić zdjęcie.

Wzrosła jasność wyświetlacza, która wynosi teraz 2000 nitów. Przy korzystaniu z Siri informacje nie będą wysyłane i przetwarzane w chmurze ale bezpośrednio na urządzeniu – co ma zwiększyć naszą prywatność.

Seria 9 jest dostępna w rozmiarach 41 i 45 mm. Kopertę wykonano z aluminium, model SE ma rozmiar 40 mm i 44 mm.

Ceny w Polsce zaczynają się od 1299 zł za model SE i 2249 zł za 9-kę.

Apple Watch Ultra 2

Druga wersja sportowego zegarka Apple Watch Ultra 2 również jest napędzana przez procesor S9. Największą zmianą w stosunku do zeszłorocznego modelu jest jasność ekranu, która teraz wynosi rekordowe 3000 nitów. Zaletą tego urządzenia jest bez wątpienia czas pracy – który ma wynosić wg. zapewnień producenta od 36 do 72 godzin – w zależności od trybu.

Podobnie jak w „cywilnych” modelach dostępny jest gest dwukrotnego uderzenia w palce w celu wywołania odpowiednich komend.

Ultra 2, tak jak pierwsza wersja, jest stworzona z myślą o sportach i to tych bardzo wymagających (jak wspinaczka wysokogórska czy nurkowanie na dużych głębokościach). Za takie możliwości trzeba jednak sporo zapłacić – polska cena to 4499 zł.

Ekologia na każdym kroku

Sporą część prezentacji Apple poświęciło ekologii. Na filmiku można było zobaczyć, jak na zebranie firmy przybywa matka Ziemia i przepytuje kierownictwo o to, w jaki sposób dba o planetę.

Pojawiły się więc zapewnienia o odzyskiwaniu materiałów potrzebnych przy produkcji smartfonów i zegarków, deklaracja sadzenia lasów w wielu częściach świata (Paragwaj, Brazylia, Kolumbia, Kenia), czy zero-emisyjna gospodarka w siedzibie firmy i co ważniejsze – w jej fabrykach. Prąd pochodzi z wiatru i słońca. Dostawy produktów w większości odbywają się drogą morską (a nie powietrzną), przez co firma dba o redukcję śladu węglowego. Zrezygnowano też ze skóry - nie znajdziemy jej ani w paskach do zegarków ani w etui do iPhonów. Zobowiązanie firmy: do 2030 r. żaden z produktów Apple nie będzie miał wpływu na klimat Ziemi.