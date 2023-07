Spadek inflacji jest większy niż spodziewali się analitycy, którzy przewidywali się, że zejdzie ona tylko do 8,2 proc. Na dodatek spadła też inflacja bazowa, która nie uwzględnia zmian cen żywności i paliw - z 7,1 proc. w maju do 6,9 proc. w czerwcu i jest to pierwszy przypadek w tym roku, by jej wartość się zmniejszyła.

Reklama

Rząd ma nadzieję, że uda się zrealizować jeden z tegorocznych priorytetów

Wprawdzie inflacja nadal prawie czterokrotnie przewyższa cel inflacyjny Banku Anglii, wynoszący 2 proc., ale spadek, który nastąpił w czerwcu, daje rządowi nadzieję, iż uda się zrealizować jeden z tegorocznych priorytetów. Na początku stycznia, gdy inflacja przekraczała 10 proc., premier Rishi Sunak zapowiedział, że jego celem jest zmniejszenie jej do końca roku o połowę.

Reklama

W szczytowym momencie, w październiku 2022 roku, roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii osiągnęła 11,1 proc., co było najwyższym poziomem od 41 lat.

Jak poinformował ONS, do spadku inflacji przyczyniły się przede wszystkim spowolnienie wzrostu cen żywności oraz paliw. W czerwcu ceny żywności były o 17,3 proc. wyższe niż rok wcześniej, podczas gdy w maju było to 18,3 proc.