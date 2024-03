"Inflacja w marcu wyniosła 1,9 proc., była trochę niższa od oczekiwań analityków, co dla mnie bardzo ważne, najniższa od pięciu lat. Mamy w tej chwili najniższą inflację od pięciu lat i co dla mnie być może jeszcze ważniejsze, drugi miesiąc z rzędu spadają ceny żywności liczone w relacji miesiąc do miesiąca" - powiedział Domański.

Główny Urząd Statystyczny opublikował w piątek wstępny szacunek inflacji w marcu. Wynika z niego, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 r. wzrosły w ujęciu rocznym o 1,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc.

Powrót 5 proc. VAT na żywność

Minister zaznaczył jednocześnie, że rząd prowadzi stabilną politykę dotyczącą przychodów budżetowych, stąd decyzja o powrocie od kwietnia do 5 proc. stawki VAT na żywność.

"Musimy, jako Ministerstwo Finansów, jako rząd, prowadzić odpowiedzialną, stabilną politykę dotyczącą także przychodów budżetowych, stąd decyzja dotycząca VAT-u (na żywność - PAP), ale jestem absolutnie przekonany, że na ceny w sklepach ta decyzja będzie miała bardzo, bardzo umiarkowane przełożenie" - powiedział szef resortu finansów.

