- To się jednak nie wydarzyło. Teraz inflacja spada i będzie spadać. Musimy też zrozumieć powody takiego stanu rzeczy – powiedział Rozkrut.

Reklama

Dodał też, że zasadniczo spadek inflacji wynika z efektów statystycznych. - Gdy dzisiaj przyglądamy się inflacji, to musimy pamiętać, że już przed rokiem ceny energii i innych surowców w znacznej mierze były podniesione, wzmocnione przez wybuch wojny w Ukrainie. Dzisiaj ceny spadają i jeżeli porównamy je do tych sprzed roku, to odnotowujemy bardzo głębokie spadki. I to ciągnie w dół inflację. Ceny będą wyraźnie spadać także w najbliższych miesiącach. Osiągną poziom jednocyfrowy w ostatnim kwartale, a może nawet na przełomie 3-4 kwartału – powiedział Rozkrut.

Więcej w materiale wideo