W składzie grupy o nazwie Transform to Net Zero znalazł się również producent samochodów Mercedes-Benz AG, duński gigant morski AP Moller-Maersk A/S, indyjska firma informatyczna Wipro Ltd oraz Natura & Co., brazylijska firma kosmetyczna, do której należy marka Avon. Powyższa koalicja planuje dalszą rekrutację nowych członków.

Współpracując z organizacją non-profit Environmental Defense Fund grupa będzie dzielić się informacjami na temat zmniejszania emisji CO2, inwestowania w technologie redukujące wytwarzanie dwutlenku węgla oraz koordynowania celów polityki publicznej.

Microsoft ogłosił w styczniu jedną z najbardziej dynamicznych ekomisji korporacyjnych. Do 2030 roku spółka planuje osiągnąć ujemną emisję dwutlenku węgla, czyli usuwać więcej CO2 z atmosfery niż emituje. Dodatkowo firma przeznaczyła 1 miliard dolarów na rzecz funduszu innowacji klimatycznych, poszukującego nowych sposobów na ograniczanie emisji i eliminowanie dwutlenku węgla z powietrza. Do 2050 roku spółka chce oczyścić atmosferę z równowartości wszystkich swoich emisji od czasu założenia Microsoftu w 1975 roku.

Również Amazon.com Inc. zobowiązał się do szybkiego osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i przy okazji zaprosił inne firmy do przyłączenia się do ruchu na rzecz ochrony klimatu. Mimo to zarówno Amazon jak i Microsoft znaleźli się pod ostrzałem aktywistów klimatycznych za to, że współpracują z dużymi producentami ropy i gazu.