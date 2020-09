W najbliższych dniach przetargowe ogłoszenie ukaże się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - poinformował w piątek na konferencji prasowej w Siemiatyczach (Podlaskie) wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Weber zaznaczył, że ogłoszenie kolejnego przetargu na budowę trasy Via Carpatia to realizacja obietnic obecnego rządu w sprawie tej drogi. Przypomniał, że budowa drogi Via Carpatia jest istotna z punktu widzenia interesów komunikacyjnych, gospodarczych i społecznych Polski, ale też innych krajów tej części Europy.

"Można jednym słowem powiedzieć, że Via Carpatia to droga o znaczeniu cywilizacyjnym, bo pozwoli na rozwój szczególnie tych regionów, przez które będzie przebiegać: Podlasie, Lubelszczyzna, Podkarpackie. Te województwa, społeczeństwa tych województw zyskają na Via Carpatia nie tylko bezpieczne, komfortowe i wygodne połączenie, ale również zyskają coś więcej: podniesienie potencjału gospodarczego" - mówił Weber. Dodał, że droga ekspresowa to "silnik rozwoju", przy takich drogach lokują się formy, tworzą miejsca pracy, rozwijają swoją działalność, dlatego jest realizowana Via Carpatia.

Weber przypomniał, że Via Carpatia jest już budowana, jest droga na Podkarpaciu, także na Lubelszczyźnie, a przejazd całą tą trasą z północy na południe kraju ma być możliwy do 2025-2026 r.

Reklama

Odcinek Malewice-Chlebczyn ma być obwodnicą Siemiatycz od zachodniej strony miasta. Powstaną dwa węzły drogowe: Siemiatycze Północ (gdzie S19 będzie się krzyżować z drogą wojewódzka nr 690) i Siemiatycze Południe (z wyprowadzeniem bezkolizyjnym ruchu na dk 62 w stronę Drohiczyna i Sokołowa Podlaskiego). Nad doliną rzeki Bug będzie zbudowana estakada o długości prawie 660 metrów.

GDDKiA podała w komunikacie, że firmy zainteresowane przetargiem na odcinek Malewice-Chlebczyn mogą zgłaszać swoje oferty do 9 listopada. Umowa z wykonawcą w systemie projektuj i buduj ma być zawarta w pierwszym kwartale 2021 r. GDDKiA planują, że zezwolenie na realizację tej inwestycji będzie wydane na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2022 r.

GDDKiA w Białymstoku, która prowadzi inwestycje na S19 w Podlaskiem poinformowała, że dotąd w trakcie jest dziewięć przetargów na projekt i budowę poszczególnych odcinków S19. Łączna długość tych odcinków to 134 km. W październiku ma być ogłoszony ostatni przetarg na podlaski odcinek trasy: 15,9 km - Boćki-Malewice.

Drogowcy zapowiadają, że do końca 2020 r. mają być zawarte umowy z wykonawcami czterech odcinków Via Carpatia o łącznej długości ok. 47,5 km. To odcinki: Białystok Zachód – Białystok Księżyno (16,6 km), Księżyno – Białystok Południe (7,9 km), Białystok Południe – Ploski (12,7 km) oraz Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód (10 2 km).