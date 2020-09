Już wcześniej zapowiedziano, że pomoc ta będzie kontynuowana do końca bieżącego roku. W zależności od ponoszonych kosztów stałych, takich jak czynsze, małe i średnie firmy otrzymają w miesiącach od września do grudnia maksymalnie 200 tys. euro. Do tej pory w miesiącach od czerwca do sierpnia zwracano im te koszty do kwoty 150 tys. euro pod warunkiem udowodnienia znacznego spadku obrotów.

"Nie pozostawiamy samym sobie przedsiębiorstw, które z powodu zarządzeń władz bądź też konieczności przestrzegania higieny i dystansu są nadal zamknięte lub mogą pracować tylko z niepełnym wykorzystaniem swego potencjału" - oświadczył cytowany w komunikacie minister gospodarki Peter Altmaier.

Minister finansów Olaf Scholz zapewnił, że rząd czyni wszystko na rzecz wspólnego pomyślnego przejścia przez pandemię i szybkiego odrodzenia gospodarki. Natomiast według ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera składanie wniosków o pomoc finansową stanie się łatwiejsze dzięki pełnemu skomputeryzowaniu tej procedury.

Polecamy: Produkcja przemysłowa odbija, choć wolniej, niż tego oczekiwano