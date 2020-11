Dokumentacje są w różnych fazach realizacji, zaczynając od Studium korytarzowego, przez Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe do koncepcji programowej.

GDDKiA informuje, że na wschód od Warszawy trwają przygotowania do realizacji ostatniego etapu autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią. Dla ok. 32-kilometrowego odcinka toczy się proces odbiorowy koncepcji programowej. Z kolei na zachód od Warszawy trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 45 kilometrów o dodatkowy pas ruchu.

Docelowo autostrada A2 od węzła Konotopa do węzła Pruszków będzie miała po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego trzy pasy ruchu.

Jak podaje GDDKiA, trwają przygotowania do realizacji odcinka Czosnów - Kiełpin trasy S7, natomiast w zakresie zadania Kiełpin - Warszawa trwa wykonywanie elementów koncepcji programowej.

Przygotowywana jest ponadto dokumentacja projektowa dla ponad 108 km drogi ekspresowej S12 od granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego do Radomia i dalej do obwodnicy Puław w woj. lubelskim.

Z kolei dla 100 km trasy S10 GDDKiA przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej.

Jak podaje dyrekcja, w przypadku trasy S17, będącej częścią Warszawskiego Węzła Drogowego to dla ponad 3,5-kilometrowego odcinka Drewnica - Ząbki są przygotowywane materiały do przetargu na wybór wykonawcy, który zrealizuje zadania w systemie “Projektuj i buduj”. Natomiast dla liczącego ok. 10 km zadania od Ząbek do Zakrętu, 23 października tego roku został ogłoszony przetarg na kontynuację opracowania elementów koncepcji programowej. “Powtórne postępowanie jest efektem odstąpienia od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą dokumentacji” - dodano.

GDDKiA informuje też, że dla mazowieckiego odcinka trasy S19 - Via Carpatia, który będzie liczył około 33 km, są prowadzone obecnie prace związane z przygotowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej.

Na Mazowszu trwają też przygotowania do budowy 11 obwodnic. W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 są przygotowywane dwie obwodnice: Kołbieli i Łochowa, natomiast kolejne dziewięć jest planowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.