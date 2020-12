Minister Andrzej Adamczyk stwierdził wczoraj, że całaTyle że to nierealne. W tym terminie na pewno nie uda się zbudować odcinka z Podlasia na północ w stronę Ełku, czyli do połączenia z powstającą teraz trasą Via Baltica z Warszawy do granicy z Litwą. Drogowcy nie mają nie tylko zapewnionego finansowania dla tego łącznika, lecz także wskazanego jego ostatecznego przebiegu. Pierwotnie proponowany korytarz, zbliżony do drogi krajowej nr 65 przez Mońki i Grajewo, wzbudza ogromne protesty ekologów, bo trasa przecinałaby cenną przyrodniczo dolinę Biebrzy. Niedawno zaproponowali, by Via Carpatia omijała Biebrzański Park Narodowy szerokim łukiem od zachodu – m.in. przez Zambrów. Tomasz Żuchowski stwierdził, że drogowcy nie chcą szkodzić przyrodzie i będą szukać kompromisowego rozwiązania. Minister Andrzej Adamczyk dał do zrozumienia, że wariant zaproponowany przez ekologów jest nierealny, bo wtedy Białystok nie miałby ekspresowego połączenia z północą, m.in. z Suwałkami i dalej z Litwą. Ostatnio GDDKiA przyznała, że rozważany będzie alternatywny przebieg Via Carpatia, który przecinałby Biebrzański Park Narodowy w węższym miejscu – koło miejscowości Sztabin, czyli tak jak biegnie z Białegostoku do Augustowa droga nr 8. Ten wariant też nie ma jednak akceptacji ekologów.