ING: Produkcja przemysłowa pobudzi wzrost PKB.

Za wyższą dynamiką produkcji przemawia układ dni roboczych – w tym roku o dwa więcej niż w 2019 r. , a lepsza produkcja dodaje do tempa PKB w drugim kwartale 2020 r. ok. 0,5-0,23 pkt. proc. - ocenili ekonomiści banku ING Rafał Benecki Piotr Popławski.

GUS podał w poniedziałek, że czerwcu produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 0,5 proc. w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy to notowano spadek o 2,6 proc. do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z majem br. wzrosła o 13,9 proc.

Wedle Urzędu w okresie styczeń – czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,3 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,1 proc.

"W naszej ocenie za wyższą dynamiką produkcji przemawia układ dni roboczych – w tym roku o dwa więcej niż w 2019 r." - napisali ekonomiści.

"Co więcej w tym roku mylące mogą być też dane o produkcji energii elektrycznej" - dodali.

Zdaniem Beneckiego i Popławskiego w 2019 r. z uwagi na falę upałów pojawił się duży popyt na prąd do klimatyzacji. Ich zdaniem obecne lato jest jednak chłodniejsze i niższy popyt na energię nie oznaczał przedłużającego się załamania branż przetwórczych – produkcja w przetwórstwie przemysłowym podniosła się o 0,9 proc.

Ekonomiści uznali, że solidna dynamika produkcji przemysłowej może odzwierciedlać także dobrą sytuację eksporterów w czerwcu.

"W szacowaniu PKB za drugi kwartał 2020 r. dużą niewiadomą jest zachowanie sektora usług" - stwierdzili analitycy.

"NBP w swojej pesymistycznej projekcji założył duże spowolnienie w sektorze usług rynkowych, w drugim kwartale 2020 r." - dodali.

Według ekonomistów ta część gospodarki nie jest prawie w ogóle opisywana przez dane miesięczne. "Więcej na temat PKB za drugi kwartał 2020 r. będzie można powiedzieć po jutrzejszych danych o sprzedaży detalicznej" - skomentowali.

"Naszym zdaniem lepsza produkcja dodaje do tempa PKB w drugim kwartale 2020 r. około 0,5 pkt. proc. w porównaniu do bardzo pesymistycznego konsensusu albo o 0,23 pkt. proc. w porównaniu do naszych prognoz które były lepsze niż konsensus.

BOŚ Bank: czerwcowe dane o produkcji przemysłowej powyżej oczekiwań rynku

Czerwcowe dane o produkcji przemysłowej przewyższyły rynkowe oczekiwania i wspierają oczekiwania, że skala spadku PKB w drugim kwartale tego roku będzie niższa niż 10 proc. rok do roku - uważają analitycy BOŚ Banku.

Analitycy zwracają uwagę, że wraz z dalszym odmrażaniem aktywności krajowej oraz globalnej (ważnej dla eksportu) w czerwcu miał miejsce efekt dalszego “nadrabiania” po okresie zamrożenia.

Według BOŚ Banku na lepsze czerwcowe wyniki produkcji pozytywnie wpłynęło zarówno silniejsze oddziaływanie czynnika sezonowego (lepsza niż w maju relacja liczby dni roboczych) jak również silniejsza skala odbicia aktywności w ujęciu oczyszczonym z wahań sezonowych.

“Nie można wykluczyć, że na ten silniejszy wzrost w części wpływała relatywnie mniejsza (niż w latach minionych) skala urlopów w okresie święta Bożego Ciała w warunkach prowadzonych w marcu i kwietniu rozwiązań odbierania dni wolnych i jednocześnie bieżących możliwościach nadrabiania aktywności po kilkutygodniowym jej silnym ograniczeniu” - czytamy w komentarzu.

Analitycy wskazują, że generalnie najsilniejsza poprawa notowana była w działach o najwyższym udziale sprzedaży na eksport. Roczny spadek produkcji w motoryzacji ograniczył się w czerwcu do “jedynie” -15,2 proc. Rok do roku wobec spadku w kwietniu o blisko 80 proc. rok do roku.

Zwracają oni uwagę, że produkcja mebli w czerwcu odnotowała z kolei dynamiczny wzrost o 19,3 proc. rok do roku po spadku w kwietniu o ok. 50 proc.

“W mniejszej skali dane poprawiły się (przy równocześnie mniejszej skali wcześniejszego spadku) w zakresie działów przetwórstwa silnie powiązanego z budownictwem. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia zaskakujących słabych danych majowych z krajowego budownictwa” - uważają analitycy.

Pekao: wzrost produkcji przemysłowej w czerwcu bije na głowę prognozy

W czerwcu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 0,5 proc. rdr, bijąc tym samym na głowę prognozy, które mówiły o spadkach - wskazał w komentarzu do danych GUS Piotr Bartkiewicz z Pekao . Ocenił, że odrabianie strat po lockdownie następuje "dość żwawo".

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że produkcja przemysłowa w czerwcu rdr wzrosła o 0,5 proc. vs konsensus spadku o 6,5 proc. i po spadku o 17,0 proc. w maju. Natomiast w ujęciu miesięcznym produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 13,9 proc. vs konsensus wzrostu o 4,9 proc. i po wzroście o 10,1 proc. w maju. Z kolei produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w czerwcu rdr spadła o 4,9 proc., a mdm wzrosła o 9,7 proc.

Jak zaznaczył Bartkiewicz z Pekao, w czerwcu produkcja sprzedana przemysłu "wzrosła o 0,5 proc. rdr, bijąc tym samym na głowę" prognozy. "Wprawdzie przypisywaliśmy naszej prognozie, zakładającej spadek o 8,5 proc. rdr, ryzyko w górę, ale tak dużego odbicia się nie spodziewaliśmy" - przyznał.

Według eksperta na dobry wynik przemysłu złożyło się m.in. to, że w porównaniu do roku poprzedniego, czerwiec b.r. charakteryzował się korzystnym układem dni roboczych (+2 rdr). Inny czynnik to niska baza statystyczna. "Zeszły czerwiec był zaskakująco słaby" - wyjaśnił. Wskazał też na większy od oczekiwań wzrost aktywności w przemyśle w ostatnim miesiącu.

Po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych produkcja sprzedana przemysłu wzrosła, jak zaznaczył Bartkiewicz, aż o 9,7 proc. mdm. "W efekcie, proces odrabiania strat po lockdownie następuje dość żwawo. W stosunku do lutego b.r. produkcja jest obecnie jedynie o 10 proc. niższa" - podkreślił. Przypomniał, że w kwietniu poziom produkcji był o 26 proc. niższy od lutowego a łącznie od kwietnia produkcja wzrosła o 23 proc.

Ekspert zwrócił uwagę, że w czerwcu najsilniej przyspieszyła produkcja w branżach zorientowanych na eksport, począwszy od przemysłu samochodowego (powrót kolejnych fabryk do pracy pozwolił zmniejszyć skalę spadków), a skończywszy na produkcji urządzeń elektrycznych i mebli. "W tych dwóch ostatnich sekcjach dynamika produkcji była w ujęciu rocznym dwucyfrowa" - zaznaczył. Wyraźnie odbiła też produkcja żywności - dodał.

Zdaniem Bartkiewicza odczyt czerwcowy mógłby nieco poprawić szacunki PKB na II kwartał. Zastrzegł jednak, że skala niepewności dotycząca wyniku sektorów usługowych, na temat których niewiele można powiedzieć w oparciu o miesięczne dane, jest tak znacząca, że "rewizje takie są niecelowe".

Podkreślił, że zachowanie przemysłu przynosi pewne wskazówki "co do mechaniki odbicia gospodarczego". "O ile jeszcze w kwietniu i marcu wygaszenie popytu na rynkach europejskich było tak znaczące, że eksport netto nie miał szans amortyzować spadków PKB, o tyle w kolejnych dwóch miesiącach już tak nie jest" - wskazał. Odbudowuje się popyt zagraniczny na wyroby polskiego przemysłu, co, według niego, będzie nadawać ożywieniu "bardziej klasyczny charakter". "Oznacza to też, że w polskim przemyśle może ono być bardziej V-kształtne niż w wielu gospodarkach rozwiniętych" - podsumował.

Santander o danych GUS: gospodarka zaczęła odbijać po zamrożeniu dużo mocniej od oczekiwań

Gospodarka zaczęła odbijać po zamrożeniu aktywności związanym z koronawirusem dużo mocniej i dużo szybciej niż zakładaliśmy - wskazali analitycy banku Santander w komentarzu do danych GUS .

Jak zaznaczyli analitycy Santandera, produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu "dużo powyżej oczekiwań".

Zwrócili uwagę, że po odsezonowaniu dynamika produkcji wciąż znajdowała się poniżej zera (-4,9 proc. rdr.). "Mimo to dane należy uznać za poważne pozytywne zaskoczenie, sugerujące że gospodarka zaczęła odbijać po zamrożeniu aktywności związanym z koronawirusem dużo mocniej i dużo szybciej niż zakładaliśmy" - podkreślili.

Najdynamiczniejsze odbicie, jak podkreślili, dotyczyło produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (16,2 proc. rdr); "a po drugiej stronie spektrum" była produkcja dóbr inwestycyjnych (-8,6 proc. rdr). Zdaniem ekspertów to drugie pozytywne zaskoczenie w danych czerwcowych, po piątkowych danych z rynku pracy.

Analitycy odnieśli się też do cen producentów, które w czerwcu spadły "trochę mniej niż oczekiwano" - o 0,8 proc. rdr. Wyjaśnili, że głównymi przyczynami mniej ujemnej dynamiki PPI było odbicie w przetwórstwie ropy naftowej (16 proc. mdm) i górnictwie niewęglowym (6,4 proc. mdm). "Spadek cen w przemyśle przetwórczym o 2,4 proc. rdr w maju został w czerwcu zredukowany do -1,5 proc. rdr, przy czym jej dynamika mdm po pięciu miesiącach spadków ponownie stała się dodatnia" - zauważyli.

"Dynamika PPI będzie dalej szła stopniowo w górę i w IV kw. może już zbliżyć się do zera w ujęciu rdr" - ocenili.

Credit Agricole: w czerwcu odnotowano ożywienie aktywności w polskim przemyśle

W czerwcu odnotowano szeroki zakres ożywienia aktywności w polskim przemyśle. Roczna dynamika produkcji zwiększyła się pomiędzy majem i czerwcem w prawie wszystkich kategoriach - stwierdził Krystian Jaworski, ekonomista badania Credit Agricole.

"Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej dziewięć osób zwiększyła się w czerwcu do +0,5 proc. wobec -17 proc. w maju, kształtując się znacząco poniżej konsensusu rynkowego (-6,9 proc.) i powyżej naszej prognozy (-7,5 proc.)" - ocenił analityk.

"Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w czerwcu o 9,7 proc. miesiąc do miesiąca. W rezultacie odsezonowany poziom produkcji ukształtował się w czerwcu na poziomie o ok. 10 proc. niższym niż przed wybuchem epidemii COVID-19" - dodał.

Według Jaworskiego w czerwcu odnotowano szeroki zakres ożywienia aktywności w polskim przemyśle. "Roczna dynamika produkcji zwiększyła się pomiędzy majem i czerwcem we wszystkich kategoriach poza +produkcją napojów+ i +wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę+" - stwierdził. "W 21 spośród 34 działów przemysłu odnotowano wzrost produkcji w ujęciu rok do roku" - dodał.

W ocenie ekonomisty w największym stopniu za ożywienie produkcji przemysłowej ogółem odpowiadało wznowienie działalności w branży motoryzacyjnej.

"Fabryka Opla w Gliwicach wznowiła prace 8 czerwca, a 16 czerwca została przywrócona produkcja w Tychach" - stwierdził Jaworski.

Jego zdaniem w konsekwencji dynamika produkcji w kategorii "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy" zwiększyła się z -57,9 proc. rok do roku w maju do -15,2 proc. w czerwcu, co oddziaływało w kierunku wzrostu produkcji ogółem o 5,0 pkt. proc. pomiędzy majem i czerwcem.

"Drugą branżą, która przyczyniła się do silnego wzrostu produkcji przemysłowej ogółem (o 2,0 pkt. proc. pomiędzy majem i czerwcem) były +artykuły spożywcze+. Produkcja w tej kategorii zwiększyła się z -6,7 proc. r/r w maju do +6,3 proc. w czerwcu" - ocenił ekonomista.

"Co ciekawe, pomimo decyzji rządu o czasowym zamknięciu ponad 10 kopalń na początku czerwca dynamika produkcji w kategorii +górnictwo i kopalnictwo+ zwiększyła się w czerwcu do -6,5 proc. rok do roku wobec -14,4 proc. w maju" - podsumował.

PIE: wzrost produkcji w czerwcu ma częściowo podłoże statystyczne

Wzrost produkcji w czerwcu ma częściowo podłoże statystyczne, a poniedziałkowe dane GUS. sugerują ok. 8 proc. spadek PKB w drugim kwartale - uważa Jakub Rybacki, analityk z zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

"Wzrost po części ma podłoże statystyczne - w czerwcu 2019 r. odnotowaliśmy chwilowy spadek produkcji. Komentarz GUS wskazuje też na mocne wyniki producentów dóbr konsumenckich np. w sektorze meblowym (19,3 proc.) czy urządzeń elektrycznych (16,9 proc.) oraz elektronicznych (7 proc.)” - napisano w komentarzu PIE do danych.

"Na podstawie bieżących informacji szacujemy, że PKB w drugim kwartale skurczy się o około 8 proc. Należy zauważyć, że zarówno nasz szacunek oraz cyfry dostarczane przez analityków komercyjnych bazują na informacjach, które bardzo słabo opisują aktywność w wielu branżach usługowych. Tym samym należy liczyć się z możliwością istotnych zaskoczeń” - dodano.

Rybacki zwrócił uwagę, że wciąż słabo radzą sobie branże powiązane z mobilnością np. przetwórstwo ropy naftowej (-17,2 proc.) sektor motoryzacyjny (-15,2 proc.) czy maszynowy (-13 proc.).

Według PIE w lipcu dynamika produkcji najprawdopodobniej będzie niższa - ponownie będzie to efekt mniej sprzyjających efektów kalendarzowych oraz statystycznych.

"Niemniej powinniśmy dostrzec kilka pozytywnych tendencji. Bieżące dane o zapotrzebowaniu na energię elektryczną wskazują na odbicie aktywności w branżach energochłonnych. Spodziewamy się też znacznie lepszych wyników branży motoryzacyjnej oraz sektora górniczego - w czerwcu wydobycie wstrzymała pandemia” - czytamy w komentarzu.(PAP)