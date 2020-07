"Proszę Państwa - budżet budżetem, ale na co dzień najbardziej brakuje nam wszystkim dystansu, humoru i uśmiechu. To naprawdę jest wielka szansa dla Polski. Zamiast wdawać się w niepotrzebne spory - wykorzystajmy ją wspólnie!" - zaapelował szef rządu we wpisie na Facebooku.

Zamieścił też grafikę, w której przekonuje, że "nowa perspektywa budżetowa to wielka szansa na złotą dekadę dla Polski". "Dziś jest taki czas, że trzeba się uśmiechnąć do sukcesu, który odnieśliśmy" - dodał szef rządu.

Podczas zakończonego we wtorek unijnego szczytu zawarto porozumienie zakładające powołanie funduszu odbudowy o wartości 750 mld euro: 390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki. Wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie 1,074 bln euro. Polska - podała KPRM - będzie mogła otrzymać z budżetu UE, tzn. w ramach Wieloletnich Ram Finansowych oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, ok. 139 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach.

W czwartek Parlament Europejski przyjął niewiążącą prawnie rezolucję, w której nie zaakceptował porozumienia Rady Europejskiej ws. wieloletniego budżetu UE w obecnym kształcie. Europosłowie chcą negocjacji z krajami Unii nad ostatecznym kształtem budżetu. Parlament Europejski pozytywnie ocenił natomiast w rezolucji porozumienie w sprawie funduszu odbudowy. (PAP)