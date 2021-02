W ostatnim kwartale 2002 r. PKB był o 1,1 proc. wyższy niż w III kwartale i o 3,7 proc. niższy niż w IV kwartale 2019 r. - wynika z danych KSH.

Zdaniem ekspertów kwartalny wzrost PKB pod koniec roku mimo wprowadzenia w listopadzie obostrzeń epidemicznych jest ogromnym pozytywnym zaskoczeniem. Analityk ING Banku Peter Virovacz ocenił, że wskazuje to na „znacznie większy, niż się spodziewano”, potencjał odbudowy gospodarki.

Analitycy podkreślają, że wysokość tegorocznego PKB bardzo zależy od tego, jak szybko będą znoszone restrykcje epidemiczne. Według Gabora Regoesa z Instytutu Badań nad Gospodarką Szazadveg, jeśli zaczną one być luzowane wkrótce, to wzrost PBK może nawet przekroczyć w tym roku 4 proc. Analityk K&H Banku David Nemeth uważa natomiast, że są szanse na wzrost rzędu 4,5 proc., a jeśli gospodarka zacznie się otwierać szybciej, niż się oczekuje, to nawet 5 proc.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)