Zaprezentowane 1 grudnia prognozy OECD dotyczące wzrostu gospodarczego przewidują, że PKB Polski wzrośnie w 2021 roku o 5,3 proc. W roku następnym spowolnienie będzie minimalne i wzrost wyniesie 5,2 proc. Prognozy Komisji Europejskiej dla Polski przewidują wzrost o 4,9 proc. w 2021 i o 5,2 proc. w 2022 roku. Wydaje się jednak, że prognoza OECD jest bardziej realna w kontekście wzrostu PKB za 3. kwartał, który wyniósł 5,3 proc. r/r.

Prognozy wzrostu gospodarczego wybranych krajów w 2021 i 2022 r. według OECD

Kraj Prognoza 2021 Prognoza 2022 Indie 9,40% 8,10% Polska 5,30% 5,20% Chiny 8,10% 5,10% Wielka Brytania 6,90% 4,70% Świat 5,60% 4,50% Strefa Euro 5,20% 4,30% USA 5,60% 3,70% Japonia 1,80% 3,40% Korea Południowa 4% 3% Brazylia 5% 1,40%

Prognozy przewidują, że na całym świecie będziemy mieć do czynienia ze spadkiem dynamiki wzrostu PKB – z 5,6 proc. w bieżącym roku do 4,5 proc. w 2022. Spowolnienie wzrostu nastąpi praktycznie we wszystkich najważniejszych gospodarkach na świecie. Wzrost w Indiach, rosnących najszybciej z dużych gospodarek, osłabnie z 9,4 proc. do 8,1 proc. W Wielkiej Brytanii z 6,9 proc. zamieni się w 4,7 proc., podobnie w strefie Euro nastąpi spadek z 5,2 na 4,3 proc. Jeszcze większy prognozowany jest w USA – z 5,6 proc. na 3,7 proc.

Chiny zwalniają

Także chińska gospodarka zwolni z poziomu 8,1 proc. prognozowanego na koniec tego roku, do 5,1 proc. w przyszłym. A to oznacza, że według OECD, polska gospodarka w ujęciu rocznym będzie rosnąć szybciej niż chińska. Gdyby te prognozy się zrealizowały, byłby to pierwszy taki przypadek od początku lat 90-tych, czyli od czasu, kiedy dysponujemy wiarygodnymi danymi o PKB w Polsce. Oczywiście nie można zapominać, że PKB w Chinach w dużym stopniu zależy od centralnego planowania i rządu.

Prognoza wzrostu PKB w krajach OECD na poziomie 4,5 proc. na przyszły rok nie zmieniła się w ostatnich trzech miesiącach, pomimo rosnącego na świecie ryzyka związanego z pandemią. W tym kontekście konsensus wzrostu wyników spółek giełdowych na świecie o 7 proc. wydaje się zaniżony. Globalna inflacja osiąga obecnie szczytowy poziom 5 proc. i wkrótce zacznie spadać. Stopy procentowe na świecie będą rosnąć powoli z obecnych, niskich poziomów i co pomoże takim aktywom, jak surowce i akcje.

Autor: Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro w Polsce