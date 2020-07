Po pierwsze, rządzący nie mają czego repolonizować na medialnym rynku. Po drugie, stworzenie przepisów o repolonizacji mediów tak, aby były one zgodne z prawem unijnym, byłoby bardzo trudne. A repolonizacja przez wykup byłaby obarczona ryzykiem dla władzy, bo mogłaby się okazać nieskuteczna. Po trzecie, w polityce najczęściej chodzi o to, żeby króliczka gonić, a nie, żeby go złapać.

Wizja kreślona przez Prawo i Sprawiedliwość, poparta wyraźnie słowami Jarosława Kaczyńskiego sprzed kilku dni, może wywoływać wrażenie, że Polską rządzą zagraniczne media. Warto jednak przyjrzeć się faktom – dla wielu zaskakującym. Większość już jest polska Na rynku telewizyjnym już dominuje polski kapitał. Polska jest Telewizja Polska, czyli TVP 1, TVP 2, TVP Info, programy regionalne TVP, a do tego kanały tematyczne. Także Polsat jest rdzennie polski. Podobnie mniejsze TV4 czy TV Puls. Gdzież więc są ci źli, zagraniczni potentaci medialni? W TVN, a co za tym idzie – w informacyjnym TVN24. Przy czym to kapitał amerykański, a wszyscy doskonale wiedzą, że rządzący mogą narzekać na TVN, ale o przymusowym repolonizowaniu amerykańskich kapitałowo mediów nie może być mowy. Dyplomaci USA wielokrotnie nam już pokazali, że tknięcie ich biznesu będzie dla Polski nieopłacalne. Radio? Tu rzeczywiście jeden z rynkowych liderów, RMF FM, jest kontrolowany przez kapitał niemiecki. Dla przypomnienia: to ta stacja, w której bywają i premier Mateusz Morawiecki, i była premier Beata Szydło, i wicepremierowie Jadwiga Emilewicz, Piotr Gliński oraz Jacek Sasin, wreszcie sam Jarosław Kaczyński. Dalej, gdy przyjrzymy się nadawcom, już sami Polacy (Radio ZET, Polskie Radio, VOX, TOK FM czy Radio Maryja). Cały artykuł przeczytasz w Magazynie Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP Patryk Słowik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję