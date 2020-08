Prezydent, występując przed Zgromadzeniem Narodowym, dziękował polskim rolnikom za to, że zapewniają Polakom bezpieczeństwo żywnościowe. Jak mówił, sprawdziliśmy to, zwłaszcza kiedy rozpoczynała się pandemia koronawirusa. "Dziś bezpieczeństwo żywnościowe jest właśnie dzięki ich trudowi. Dziękuję za to z całego serca" - dodał Duda.

Przekonywał przy tym, iż polska wieś i rolnictwo wymaga wszechstronnej opieki ze strony państwa. "Zobowiązuję się, że przez następne pięć lat jako prezydent RP będę tę opiekę polskiemu rolnictwu zapewniał" - oświadczył prezydent.

Duda ocenił również, że Polska jest dziś krajem bezpiecznym, o dobrej i stabilnej pozycji na arenie międzynarodowej, w Europie i na świecie. "Aby to bezpieczeństwo umacniać musimy kontynuować proces modernizacji służb mundurowych, musimy nadal modernizować i rozwijać nasze siły zbrojne oraz zdolności kooperacyjne z obecnymi na naszym terytorium siłami sojuszniczymi, w szczególności z armią amerykańską" - przekonywał prezydent.

Wskazywał też, że musimy działać na rzecz umocnienia więzi euroatlantyckich i Sojuszu Północnoatlantyckiego. "To ważne zadanie na przyszłość, które - mam nadzieję - zawsze będzie trwało" - zaznaczył Duda.

Według niego bezpieczeństwo energetyczne Polski umacnia rozbudowa międzynarodowej i krajowej infrastruktury, zapewniającej dostawy gazu ziemnego. "To budowa gazociągu z szelfu norweskiego poprzez Danię i Baltic Pipe do Polski, to rozbudowa gazoportu w Świnoujściu i planowana budowa gazoportu pływającego, który stanie w Gdańsku" - stwierdził prezydent.

Bezpieczeństwo zdrowotne z kolei - jak mówił Duda - zapewni tylko "odpowiednio zorganizowana i odpowiednio dofinansowana służba zdrowia, odpowiadająca nie tylko na aktualne potrzeby, ale też przygotowana do odpowiedzi na przyszłe wyzwania. "Stąd między innymi potrzeba pełnego wdrożenia narodowej strategii onkologicznej, funduszu medycznego i stworzenia systemu ochrony zdrowia seniorów poprzez centra 75 plus. To są ważne zadania na najbliższe lata. Wierzę w to, że wspólnie, razem z Wysokim Zgromadzeniem je zrealizujemy" - zaznaczył Duda.