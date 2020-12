Zamknięte zostaną galerie handlowe. Otwarte pozostaną m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe.

Rząd wprowadzi także ograniczanie w przemieszczaniu się od godz. 21.00 31 grudnia do godz. 6.00 1 stycznia.

To ograniczenie będzie obowiązywało od godz. 21.00 31 grudnia do 6.00 rano dnia następnego" - przekazał minister. "Oprócz tego bardzo ważnym elementem jest to, że dla wszystkich osób, które będą przyjeżdżały do Polski transportem zorganizowanym, będzie obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny" - powiedział Niedzielski. Za złamanie ograniczenia przemieszczania się w noc sylwestrową będą groziły mandaty - poinformował Niedzielski.

Nie ma planu wprowadzenia zakazu przemieszczania się przed świętami Bożego Narodzenia - zapewnił Niedzielski.

Na czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia został poproszony o zapewnienie, że na dzień bądź dwa dni przed wigilią nie zostanie wprowadzony zakaz przemieszczania się. Dopytywany o kościoły podczas kwarantanny narodowej powiedział, że obostrzenia w innych sferach, których podczas konferencji nie wymienił pozostają na tym samym poziomie. "Dotyczy to również kościołów" - zaznaczył.

"Na tę chwilę nie był taki scenariusz dyskutowany, nie ma takich planów" - zadeklarował Niedzielski.

"Chcemy być fair play i z założenia trzymać się tych ustaleń, które w regulacjach przedstawiamy" - dodał. Dalsze ograniczenia będą obowiązywać w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os. na 15 m2.

Zgromadzenia będą mogły się odbywać do pięciu osób.

Podtrzymano także zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji. Zamknięte będą siłownie, kluby fitness i aquaparki oraz restauracje (posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz).

Szef MZ podczas konferencji prasowej zaznaczył, że "same apele nie pomogą, same apele to za mało". Zwracał jednocześnie uwagę na obostrzenia wprowadzone przez inne kraje Europy, gdzie w wielu z nich wprowadzono lockdown.

Jak dodał, oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają w mocy zamknięte zostaną hotele. "Zamykamy hotele również na ruch służbowy. Te wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii" - wskazał. Funkcjonowania hoteli będzie ograniczone – dostępne tylko dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

Szef MZ dodał, że zamknięte zostaną też stoki narciarskie - nie będą mogły funkcjonować w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia. Branże poszkodowane nowymi obostrzeniami, m.in. właściciele stacji narciarskich, otrzymają pomoc finansową. Szczegóły w tej sprawie ma zaprezentować wkrótce wicepremier, minister rozwoju Jarosław Gowin.

W rządowym komunikacie podkreślono, że nadchodzące dni to sprawdzian z odpowiedzialności dla wszystkich Polaków. "Sprawmy, aby oczekiwanie na szczepienia przeciwko COVID-19 było bezpieczne dla nas i naszych bliskich. Zastosuj się do obowiązujących ograniczeń - święta spędź w ze swoimi domownikami, nie organizuj dużych spotkań. Pamiętaj, że obowiązuje ograniczenia liczby gości, których możesz zaprosić – jest to łącznie maksymalnie 5 gości poza osobami, które na stałe ze sobą zamieszkują" - napisano.