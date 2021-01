. Wiosną 1947 r. minister przemysłu i handlu Hilary Minc przygotował operację mającą ostatecznie upodobnić polską gospodarkę do sowieckiej. Nadano jej nazwę „Bitwa o handel”. Do zniszczenia przeciwnika użyto represyjnego prawa oraz armii kontrolerów mających je egzekwować. „Do końca roku (1947 – red.) przy pomocy ponad 70 tys. kontrolerów społecznych sprawdzono 213 353 punktów handlowych, sporządzono ponad 45 tys. protokołów karnych, prawie 22 tys. osób otrzymało grzywny na łączną sumę ponad 531 mln zł, do obozów pracy (których regulamin drastycznie zaostrzono) wysłano ok. 1850 osób” – opisuje Jerzy Kochanowski w książce „Tylnymi drzwiami. «Czarny rynek» w Polsce 1944–1989”.