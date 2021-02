"Mamy przyjemność poinformować o włączeniu do Polski 2050 czworga nowych członków. Są to: posłanka Paulina Hennig-Kloska, radna Edyta Łongiewska-Wijas ze Szczecina, profesor Tomasz Sójka z Poznania i mecenas Patrycja Borkowska z Łodzi" - głosi komunikat ruchu przekazany PAP.

Ruch Hołowni podkreślił, że wszystkie nowe osoby dołączające do ugrupowania "mają duże zasługi dla swoich społeczności lokalnych i znaczące osiągnięcia na swoich obszarach działania".

Jak podkreślono, "jednym z najważniejszych celów bieżących Ruchu Polska 2050 było powołanie koła w Sejmie, aby móc znacząco zwiększyć nasze możliwości działania". "W bieżącym tygodniu zakończymy realizację tego celu" - zapowiedziano.

Wcześniej do ruchu Polska2050 przystąpiły posłanki Hanna Gill-Piątek (wcześniej Lewica) i Joanna Mucha (wcześniej KO) oraz senator Jacek Bury.

Zgodnie z Regulaminem Sejmu do utworzenia koła poselskiego potrzeba minimum trójki posłów, a do utworzenia klubu poselskiego co najmniej 15 posłów.

Ugrupowanie Hołowni poinformowało też, że w poniedziałek, o godz. 19 odbędzie się specjalny live z nowymi członkami Polski 2050, który będzie transmitowany na kanałach na Facebooku i w serwisie YouTube.