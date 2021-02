"Polski nie stać na kolejny lockdown. Polskie firmy muszą pracować i płacić podatki. Epidemiolodzy są zgodni, że w gruncie rzeczy można prowadzić każdą działalność gospodarczą pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego" - zaznaczyła Leszczyna podczas prezentacji w sobotę pakietu rozwiązań - "Recepta na kryzys" przygotowanych przez Koalicję Obywatelską.

Dodała, że rząd powinien rok temu wypracować procedury bezpieczeństwa i nie powinno to się odbywać "w zaciszu ministerialnych gabinetów".

"Muszą one powstawać we współpracy rządu, samorządu, lokalnego biznesu i ekspertów. Koniec z zamykaniem całych branż" - zaznaczyła.

Nitras zaznaczył, że KO przygotowała ustawę naprawczą dla firm, które nie mogą prowadzić działalności z powodu restrykcji związanych z epidemią. Przyznał, że - zgodnie z tą propozycją - wszyscy, którym rząd administracyjnie zablokował możliwość działalności gospodarczej dostaną odszkodowanie". Zauważył, że w tej chwili rząd pomaga wybiórczo firmom według klasyfikacji PKD.

Jedną z poruszonych spraw były też inwestycje. Podkreślili, że są one kołem zamachowym każdej gospodarki. W Polsce jednak w 2015 roku doszło do ich załamania. Dodali, że nie nastąpiło to jednak w wyniku kryzysu, ale z powodu "nowej ekipy, nowej polityki gospodarczej".

Posłanka KO zauważyła, że premier Mateusz Morawiecki w piątek "wywiesił białą flagę". "Przyznał, że ten poziom inwestycji (...) 25 proc. PKB (zapowiadany przez premiera - PAP) w 2020, Polska osiągnie dopiero za dziesięć lat" - powiedziała Leszczyna.

Receptą na odbudowę inwestycji ma być - ich zdaniem - natychmiastowa amortyzacja, a nie odroczona w czasie. "Jeżeli przedsiębiorca inwestuje w gospodarkę, inwestuje w rozwój swojej firmy - co jest nam potrzebne - oddajemy mu te pieniądze natychmiast. Dlaczego? Bo je reinwestuje" - zaznaczył.

Posłowie skupili się też na podatkach zauważając, że PiS wprowadził kilkadziesiąt nowych danin. Postulują zniesienie tzn. podatku Belki od lokat i podatku mocowego - od energii.

PO: rekompensaty dla wszystkich przedsiębiorców, handel w niedzielę

Rekompensaty dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od branży, handel w niedziele, kompleksowy pakiet zmian w prawie dla przedsiębiorców - to propozycje przedstawione w sobotę przez posłów KO Mirosławę Nykiel, Mirosława Suchonia i Marię Janyskę w ramach gospodarczej prezentacji programowej.

Sobotnia prezentacja programowa PO zakończyła się krótkimi filmikami, w których trójka posłów Koalicji Obywatelskiej przedstawiała konkretne propozycje gospodarcze.

"Konstytucja zapewnia swobodę działalności gospodarczej. Jeśli rząd ogranicza tę swobodę, musi zapewnić stosowną rekompensatę" - mówiła Mirosława Nykiel. Podkreślała, że często "chaotycznie organizowana pomoc nie trafia do każdego przedsiębiorcy".

"Dlatego proponujemy ustawowe rekompensaty dla każdego przedsiębiorcy, który ucierpiał w wyniku decyzji rządu bez względu na rodzaj PKD. Pomoc rządu powinna być szybka, godziwa i sprawiedliwa" - zaznaczyła Nykiel.

Mirosław Suchoń z Nowoczesnej opowiedział się za przywróceniem handlu w niedziele. Podkreślał, że "dziś, gdy mamy czas pandemii, uwolnienie handlu w niedziele pozwoliłoby, by ludzie mieli dodatkową pracę i nie musieli tłoczyć się w sklepach, idąc na codzienne zakupy".

"Handel w niedzielę pozwoliłby ludziom przedsiębiorczym zyskać nowy impuls, żeby firmy nie upadły" - przekonywał. "Uwolnijmy handel w niedzielę, gwarantując jednocześnie pracownikom dwie wolne niedziele w każdym miesiącu" - mówił Suchoń.

Poseł Maria Janyska podkreślała, że "przedsiębiorcy nie inwestują", bo w stanowieniu prawa panuje chaos. "Jednego dnia rząd otwiera jakąś branże, innego zamyka, a prawo musi być przewidywalne" - powiedziała.

"Platforma Obywatelska ma przygotowany kompleksowy projekt zmian w tworzeniu prawa gospodarczego" - powiedziała Janyska. Zawiera on, mówiła, m.in. obowiązek konsultowania z przedsiębiorcami wszystkich projektów i obowiązywanie ich od roku następnego wobec tego, w którym zostało uchwalone. "Musimy odbudować zaufanie do państwa i do prawa" - powiedziała posłanka.