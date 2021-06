W poniedziałek na nieformalnym spotkaniu WTO poświęconym komercyjnym aspektom praw własności intelektualnej omawiano przedstawioną przez Republikę Południowej Afryki i Indie propozycję zawieszenia patentów na szczepionki przeciw Covid-19.

Wniosek spotkał się z dobrym przyjęciem, ale kilku członków "nadal wyrażało swoje wątpliwości dotyczące rozpoczęcia negocjacji i domagało się więcej czasu na podjęcie decyzji" - przekazał AFP pragnący zachować anonimowość wysoki urzędnik WTO.

Dodano, że w grupie nieprzekonanych oprócz Unii Europejskiej były także: Australia, Japonia, Norwegia, Singapur, Korea Południowa, Szwajcaria i Tajwan.

Decyzje WTO muszą być przyjęte przez wszystkich 164 członków organizacji - przypomina agencja.

Popierana na razie przez 63 kraje propozycja RPA i Indii zakłada także zawieszenie praw własności intelektualnej do leków, testów diagnostycznych, sprzętu medycznego i ochronnego oraz komponentów niezbędnych do wytwarzania szczepionek. Patenty miałyby nie obowiązywać przez co najmniej trzy lata.

Jednak nadal istnieją różnice zdań w kwestii tego, czy i w jakim stopniu ochrona patentowa zakłóca skuteczną walkę z pandemią Covid-19 - pisze AFP.

Zdaniem UE priorytetem pozostaje zwiększenie produkcji szczepionek i zniesienie ograniczeń w handlu potrzebnymi do ich wytwarzania substancjami.

Szwajcaria argumentuje, że WTO powinna najpierw szukać rozwiązań w ramach już istniejących porozumień dotyczących ochrony intelektualnej, a nie całkowicie z nich rezygnować.

USA deklarują, że są gotowe na negocjowanie każdej propozycji, która rozwiąże problem niedoboru szczepionek.

Następne posiedzenie WTO w tej sprawie ma się odbyć 8-9 czerwca.