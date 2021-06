"Jako Polacy nie mamy chyba we krwi czegoś takiego, żeby się regularnie badać, przynajmniej raz w roku, a wszyscy przecież wiemy, że profilaktyka jest bardzo ważna, że lepiej zapobiegać niż później leczyć" - mówiła Witek, która podczas swojej wizyty w województwie lubelskim odwiedziła w Hrubieszowie miasteczko PZU "Droga do zdrowia".

Marszałek przypomniała, że w Polskim Ładzie znalazły się także kwestie dotyczące zdrowia. "Jednym z elementów Polskiego Ładu jest Profilaktyka 40+" - podkreśliła i przypomniała, że szef resortu zdrowia Adam Niedzielski podpisał już stosowne rozporządzenie. "Rusza ten program od 1 lipca, czyli już niebawem i zachęcam bardzo gorąco wszystkich państwa w wieku 40+, żeby skorzystać z pakietu bezpłatnych badań, bo one naprawdę w wielu przypadkach mogą nam uratować zdrowie na pewno, a być może i życie" - mówiła.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. W programie zaproponowano też m.in. zlikwidowanie odliczenia składki zdrowotnej od podatku.