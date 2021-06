Na przykład o sprawie Andrzeja Leppera (afera gruntowa – red). A obecny premier i jego relacje ze służbami to zupełnie inna sprawa. Być może ważną rzeczą jest fakt, że premier Tusk i premier Morawiecki mają jedną wspólną rzecz – są chłopakami z podziemia. Tusk jest starszy i bardziej doświadczony, ale Morawiecki to syn Kornela, legendy podziemia. Oni obydwaj mieli ogromną niechęć do Służby Bezpieczeństwa. Śmiać mi się chce, kiedy słyszę, że Tusk wykorzystywał specsłużby do swoich celów. Śmiać mi się chce, bo wiem, że on im nie ufał, on się ich w zasadzie bał. Premier Ewa Kopacz też na początku się ich obawiała, ten strach odziedziczyła po poprzedniku.