Chcemy, żeby kluczowe projekty realizujące Polski Ład zostały przyjęte jeszcze w tym roku; tak aby większość z nich mogła zacząć obowiązywać od przyszłego roku - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller powiedział na briefingu prasowym, że rząd chce, by kluczowe projekty związane z Polskim Ładem zostały przyjęte jeszcze w tym roku, tak aby większość z nich mogła zacząć obowiązywać od przyszłego roku.

Jak poinformował, w środę premier Mateusz Morawiecki spotkał się z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. "Oprócz kwestii związanych z programem Profilaktyka 40 plus, który już obowiązuje, była również rozmowa nt. aktualnej sytuacji epidemicznej plus program szczepień" - powiedział rzecznik rządu.

Dodał, że spotkanie, z udziałem również szefa KPRM Michała Dworczyka, trwało godzinę. Poruszono też tematy przeglądu możliwości szpitali przed ewentualną czwarta falą epidemii koronawirusa oraz możliwości dalszych zachęt do szczepień. Dodał, że ten narzędzia zachęcające do szczepień zostaną przedstawione na koniec tego lub na początku przyszłego tygodnia.

Następnie - mówił Müller - premier spotkał się także m.in. z ministrem finansów "w celu omówienie aktualnych konsultacji społecznych, które rozpoczęły się w zakresie reformy systemu podatkowego".

Zapowiedział, że w najbliższym czasie bardzo mocno włączone w konsultacje zostaną wszystkie środowiska zainteresowane projektem zmian. "Najbliższy czas będzie przeznaczony na konsultacje społeczne. Zresztą też zapadła kierunkowa decyzja, żeby te konsultacje, gdy będzie to tylko niezbędne przedłużyć. One aktualnie są dwutygodniowe, ale najprawdopodobniej zostaną przedłużone do pięciu tygodni, tak aby wszyscy przedstawiciele różnych środowisk mogli się wypowiedzieć" - powiedział rzecznik rządu.

20 spotkań z Porozumieniem ws. poparcia dla Polskiego Ładu

Do tej pory z wicepremierem Jarosławem Gowinem, liderem Porozumienia, oraz z jego zapleczem odbyło się około 20 spotkań na poziomie eksperckim i politycznym poświęconych poparciu dla programu Polskiego Ładu - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Na konferencji po spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z kilkorgiem ministrów, które dotyczyły realizacji Polskiego Ładu, rzecznik rządu został zapytany o kwestię poparcia koalicjanta PiS - Porozumienia dla zmian podatkowych wpisanych w ten program.

Odprowadzając Müller stwierdził, że do tej pory z liderem Porozumienia, wicepremierem Gowinem oraz z jego zapleczem odbyło się około 20 spotkań "na różnym poziomie: eksperckim i politycznym". "Cześć tych uwag, które zostały zgłoszone, zostało uwzględnionych w ustawie podatkowej" - powiedział rzecznik rządu. Wymienił: obniżenie ryczałtu z 17 do 14 proc. oraz z 15 do 12 proc. "zależnie od prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednoczenie przyznał, że "jest nadal różnica zdań w pewnym zakresie" pomiędzy PiS-em a Porozumieniem. "Od tego są konsultacje społeczne i międzyresortowe, aby uwagi zgłosić, ale nie wszystkie z nich mogą być możliwe do zrealizowania z prostej przyczyny - jednocześnie, w tym samym dokumencie, który podpisał wicepremier Gowin, czyli w Polskim Ładzie, są rzeczy związane ze zwiększeniem nakładów na służbę zdrowia" - powiedział Müller.

Wyjaśnił, że takie zwiększenie nakładów jest możliwe "poprzez modyfikację i uczynienie bardziej sprawiedliwym sytemu poboru składek zdrowotnych". "Nie da się zrealizować zwiększenia nakładów na służbę zdrowia bez zmiany tego sytemu, który do tej pory obowiązywał, jeśli chodzi o pobieranie składek zdrowotnych. Tu jest różnica zdań" - powiedział rzecznik.

Müller pytany, czy można mówić o konkretnych datach prac nad zmianami podatkowymi, odparł: "My celujemy, by ten projekt do Sejmu został przekierowany na koniec sierpnia, początek września tak, by na pierwszym posiedzeniu sejmowym we wrześniu mógł być procedowany, wcześniej być może komisje jeszcze. W związku z tym wrzesień jest takim celem realnym, jeśli chodzi o przyjęcie tego pakietu podatkowego".

"Zresztą my od samego początku zapowiadaliśmy, że rząd w ciągu 100 dni od tej daty, kiedy to mówiliśmy, przyjmie projekty ustaw. Jesteśmy na połowie mniej więcej tego terminu, są później prace sejmowe, więc realnym jest przyjęcie tego projektu ustawy już wtedy gotowej na przełomie września, października tak, by mógł wejść w życie od przyszłego roku" - zaznaczył.

W poniedziałek Ministerstwo Finansów udostępniło projekt przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu to podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys., wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki. Zmiany zakładają też m.in. wprowadzenie 9-procentowej składki zdrowotnej, której nie będzie można odliczyć od podatku - temu rozwiązaniu sprzeciwia się Porozumienie.