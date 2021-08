„Nawet Ministerstwo Finansów to dostrzega. (…) To oznaczałoby bankructwo tysięcy gmin” - stwierdził Gowin w Polsat News.

„Dlatego Porozumienie zgłosi, myślę, że w najbliższym czasie propozycje przedyskutowane ze środowiskami samorządowymi” - oświadczył Gowin. Jak dodał, „tak jak zmiany dotyczące przedsiębiorców, które analizujemy z organizacjami pracodawców, tak zmiany dotyczące samorządów konsultujemy ze wszystkimi organizacjami samorządowymi”. „Ponad podziałami partyjnymi” - zaznaczył wicepremier.

„Liczę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zaakceptują głębokie korekty, proponowane przez Porozumienie” - stwierdził Gowin. Jak dodał, będzie pokazywał, skąd można „zaczerpnąć brakujące środki”, a ponadto trzeba sprawdzić, czy wszystkie wydatki są uzasadnione.

„Spektakularny sukces Polski ostatnich 30 lat to ogromna zasługa milionów ciężko pracujących Polaków, w tym szczególnie ciężko pracujących przedsiębiorców. W momencie, gdy uderzymy w mikro- i małe firmy, a projekt Ministerstwa Finansów akurat uderza w małe polskie przedsiębiorstwa (…), to stracą na tym wszyscy” - oświadczył wicepremier. Jak dodał, wpływy, szacowane przez MF są „w dużej mierze iluzoryczne, bo wiele firm zbankrutuje, nie będąc w stanie płacić wyższych podatków”.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), emerytura bez podatku do 2500 zł, inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 m kw. bez formalności.(PAP)