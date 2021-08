Suski był pytany o zapowiedź, że PiS złoży w Senacie poprawkę; dopytywano go czy to będzie dotyczyć tylko tych, którzy nadają przez satelitę - czyli TVN24, ale już nie naziemnego TVN.

Suski potwierdził, że tak będzie, przekonywał, że PiS wyszedł już naprzeciw inwestorom. "Jest bardzo duży okres vacatio legis na znalezienie partnerów w EOG, więc to wydłużenie tego okresu jest wyjściem naprzeciw, mimo, że inwestor wiedział, że inwestując w tę stację łamie polskie przepisy" - powiedział.

Suski był też pytany, czemu poprawka będzie dotyczyła tylko nadawania satelitarnego. Polityk odpowiedział: "Zdecydowało to, że tu jest o wiele większa konkurencja i że chcemy, by ten rynek medialny w Polsce mógł się rozwijać. Taką podjęliśmy decyzję, że będzie takie poluzowanie, to wyjście naprzeciw inwestorom".

Na uwagę, że senatorowie niezależni zapowiadają, że nie przyjmą tej poprawki, Suski powiedział, że jeszcze jej nie widzieli, a jak zobaczą, to może zmienią zdanie.

Dopytywany jak to się stało, że ta poprawka nie została uchwalona w Sejmie, stwierdził, że "gdzieś zaginęła w drodze".

Suskiego spytano także do słów rzecznika Departamentu Stanu Neda Price, który odnosząc się do projektu ustawy medialnej w Sejmie, powiedział: "Wzywamy polskie władze, by udowodniły swoje przywiązanie do zasad demokratycznych i wolności mediów nie tylko słowami, lecz też czynami".

"Nie wiem, ja nie ma wpływu na to, co robi Departament Stanu" - powiedział Suski. Dopytywany, czy nie obawia się reperkusji dla Polski ze strony USA, zaprzeczył.

Suskiego spytano też, czy jest wdzięczny trojgu posłów Kukiz'15, którzy poparli nowelę. "Jestem wdzięczny wszystkim posłom, którzy dbają o szanowanie prawa w Polsce" - odpowiedział poseł PiS. Dopytywany, co sprawiło, że Paweł Kukiz zmienił zdanie, Suski powiedział, że jego zdaniem "po prostu przeanalizował sytuację i doszedł do wniosku, że to jest dobre dla Polski".

Suski przekonywał, że zachowanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek dotyczące reasumpcji głosowania o odłożenie posiedzenia Sejmu było zgodne z regulaminem. Pytany, jakimi argumentami przekonywali posłów Kukiz'15, by zagłosowali przeciw odłożeniu posiedzenia, poseł PiS odparł, że użyto "argumentów odpowiedzialności". Posłowie (Kukiz'15- PAP) powiedzieli, że się pomylili, i chcą naprawić błąd" - stwierdził.

Sejm uchwalił w środę wieczorem nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Według noweli koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG.