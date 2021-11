Szef resortu zdrowia w poniedziałek zapowiedział wprowadzenie nowych ograniczeń sanitarnych. Jak wyjaśnił, decyzja ta jest związana nie tylko z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa omikron, ale chodzi również o zmniejszenie obecnej skali zakażeń.

"Po pierwsze we wszystkich tych obiektach, w których do tej pory mieliśmy limit zapełnienia 75 proc. - przypominam, że w tym limicie nie mieszczą się osoby zaszczepione - limit zostanie zmieniony, zmniejszony do 50 proc. To dotyczy gastronomi, hoteli, kultury, czyli kin, teatrów, opery, filharmonii, domów i ośrodków kultury, koncertów, widowisk cyrkowych, kościołów i obiektów sportowych, takich jak baseny, aquaparki" - poinformował Niedzielski.

Zmieniony będzie limit osób na zgromadzeniach i uroczystościach, na których obecnie mogło być 150 osób - nowy limit to 100 osób. Jak wskazał minister, chodzi m.in. o wesela, komunie i dyskoteki.

Większe obostrzenia będą też na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi. "Obecnie limit na tych wydarzeniach sportowych wynosi 500 osób, zmieniamy go o połowę do 250 osób" - powiedział Niedzielski.

Większe obostrzenia będą również m.in. w siłowniach. "Do tej pory w takich obiektach, jak siłownie, kluby, centra fitness, muzea, hazard - tam gdzie mieliśmy liczone obłożenie na metry kwadratowe i obowiązywał limit 1 osoba na 10 m2, obecnie podnosimy ten limit na 15 m2"- poinformował szef MZ.

Niedzielski zastrzegł, że "jeżeli sytuacja ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, to oczywiście decyzje mogą być podejmowane z dnia na dzień". "Ale w tej chwili te regulacje będą obowiązywały od 1 grudnia do 17 grudnia włącznie, czyli dajemy sobie taki 2,5-tygodniowy czas przede wszystkim na kompletowanie informacji związanych nową mutacją, ale też jednak chcemy zobaczyć, czy w tym okresie narzędziami tego typu udaje nam się przyspieszyć redukowanie fali, którą w tej chwili mamy, czyli doprowadzenie do jej wyraźnych spadków" - powiedział.

"Ryzyko, że kolejna fala, czy kolejne wzrosty zakażeń mogą startować z wysokiego pułapu, z jakim mamy teraz do czynienia, to są w naszej ocenie przesłanki, które powodują, że musimy zmienić to podejście, które do tej pory prezentowaliśmy. Dlatego od 1 grudnia zmieniamy restrykcje, które obowiązują" - dodał.

Osoby w pełni zaszczepione preparatami uznanymi na terenie Unii Europejskiej, które przyjeżdżają do Polski, nie podlegają kwarantannie - przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Obowiązek kwarantanny ma dotyczyć osób niezaszczepionych oraz tych, które przyjęły preparat nieuznawany w Unii Europejskiej.

Zakaz lotów do 7 krajów Afryki

Wydajemy zakaz lotów do 7 krajów, które są rekomendowane przez Europejską Agencję ds. Kontroli Zakażeń. Na liście: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe - powiedział w poniedziałek misnister zdrowia Adam Niedzielski. Osoby wracające z tych krajów będą miały wydłużona kwarantannę do 14 dni.

W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej szef resotu zdrowia poinformował, że w związku nowym wariantem wirusa omikrom wprowadzony zostaje w Polsce pakiet alertowy obostrzeń.

"Ma on dwa elementy. Pierwszy dotyczy uszczelnienia granic. Podążają za rekomendacjami Europejskiej Agencji ds. Kontroli Zakażeń ECDC) wydajemy zakaz lotów do 7 krajów, które są rekomendowane tj. Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe" - powiedział Niedzielski. Zaznaczył, że kraje zostały przez ECDC uznane za kraje szczególnego ryzyka.

"W przypadku tych krajów zostaje wprowadzony w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury zakaz lotów" - oświadczył szef MZ.

Wyjaśnił, że "osoby, które będą wracały z tych krajów - niezależnie jaką drogą - będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni". "W tym przypadku, że nie ma możliwości zwolnienia z tej kwarantanny testem" - zaznaczył Niedzielski.

Niedzielski: zwiększymy liczbę kontroli przedsiębiorców w sprawie limitów, będą kary i mandaty

Zostanie zwiększona liczba kontroli przedsiębiorców. Jeśli limity osób będą przekroczone, to siłą rzeczy jest to podstawa do wręczenia odpowiedniej kary czy mandatu dla prowadzącego działalność gospodarczą – zapowiedział szef MZ Adam Niedzielski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w poniedziałek zmianę limitów m.in. w instytucjach kultury, kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych i na weselach. Nowe regulacje będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia.

Pytany o to, jak restaurator ma technicznie sprawdzać, czy klient jest zaszczepiony, czy restaurator lub np. właściciel klubu fitness ma prawo zapytać o certyfikat covidowy i co, kiedy klient odmówi jego okazania, Niedzielski ocenił, że "to jest bardzo prosta sytuacja".

"Rozporządzenie daje takie możliwości organizatorom, żeby w ramach organizowanych przez siebie przedsięwzięć określali regulaminy. Wewnętrznie mogą one oznaczać, że jeżeli jest jakiś limit, to do limitu (osób) się wpuszcza. Jeżeli limit zostaje przekroczony, to zgoda osoby okazującej paszport (covidowy) na to, żeby wejść, jest domyślna. Jeżeli nie okazuje, to po prostu nie wejdzie. Tak powinny być skonstruowane regulaminy" – powiedział Niedzielski.

"Teraz pracujemy nad tym, aby do ustawy dokleić możliwość weryfikowania tego" – dodał szef MZ. "Niemniej (...) postanowiliśmy, że zostanie zwiększona liczba kontroli, które są skierowane do przedsiębiorców. Jeśli będziemy widzieli, że ta kwestia jest nieweryfikowana, że są przekroczone limity, to siłą rzeczy to jest podstawa do wręczenia odpowiedniej kary czy mandatu dla prowadzącego działalność gospodarczą" – podkreślił minister.