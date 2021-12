Kościół katolicki na Węgrzech nie odegrał w okresie komunistycznego zniewolenia takiej roli jak u nas. Jego nauka nie wpływała zatem w istotnym stopniu na społeczeństwo , a główną konsekwencją jest duża neutralność świato poglądowa tego ostatniego. Według ostatnich danych na ten temat (pochodzących ze spisu powszechnego w 2011 r.) 37,1 proc. Węgrów zadeklarowało przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego, a 15 proc. do reformowanych (11 proc. to kalwini). Relatywnie niewiele – jedynie 1,5 proc. – określiło się jako ateiści. 16,7 proc. nie należy do żadnego związku wyznaniowego, a 27,2 proc. Węgrów odmówiło udzielenia odpowiedzi na temat wyznania (było ono dobrowolne). Według badań opinii publicznej regularny udział w praktykach religijnych deklaruje mniej niż 10 proc. społeczeństwa, a wskaźnik ten jest zależny od miejsca zamieszkania. W dużych miastach jest zdecydowanie niższy (np. w Budapeszcie do kościoła regularnie chodzi 2–4 proc. mieszkańców, podczas gdy poza stolicą odsetek ten może wynosić nawet 40 proc.).