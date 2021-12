Zwolnione z tego obowiązku będą osoby, które wykażą się ważnym certyfikatem ze szczepienia przeciwko Covid lub mają status ozdrowieńca. W rozporządzeniu ma być uregulowane jak często trzeba będzie wykonywać testy, prawdopodobnie będą musiałby być powtarzane co 72 godziny, czyli ci, którzy się nie zaszczepią będą musieli je robić dwa razy w tygodniu. W ten sposób PiS chce przełamać opory wobec poprzedniej wersji ustawy, która dawała pracodawcom uprawnienia do sprawdzania, czy pracownicy są zaszczepieni. Projekt ma trafić do laski marszałkowskiej w trakcie posiedzenia, więc możliwe jest rozpoczęcie jego procedowania jeszcze w tym tygodniu.

Reklama