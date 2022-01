W rozmowie z tygodnikiem "Sieci" wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewnił, że Polski Ład zadziała. "Jestem przekonany, że to połączenie sprawiedliwości i zdrowego rozsądku zadziała i będzie pozytywnie odczuwalne przez Polaków. Druga strona też to dostrzegła i dlatego właśnie rzuciła przeciw Polskiemu Ładowi wszystkie swoje zasoby, w tym najcięższą medialną artylerię" - ocenił Kaczyński.

Rzecznik rządu pytany o te słowa wicepremiera podkreślił, że Polski Ład w zasadniczy sposób zmienia kwestie związane z podatkami. "On przesuwa zasady systemu podatkowego na taki system bardziej solidarnościowy, jednocześnie wprowadza sprawiedliwe zasady, jeżeli chodzi o płacenie podatków dla osób, które są dużo bardziej zamożne" - dodał.

"Faktycznie pewne błędy się pojawiły i trzeba z nich wyciągać wnioski" - przyznał Müller. "Nie zmienia to faktu, że tutaj trafnie pan prezes Jarosław Kaczyński widzi to, że skuteczna realizacja tej reformy zupełnie wybija z rąk wiele argumentów opozycji, bo ona w zasadniczy, pozytywny zmienia system podatkowy, powoduje, że Polacy będą mieli wyższe pensje oraz wyższe emerytury i renty, i to jest obawa, którą realnie widzą przedstawiciele opozycji" - podkreślił.

Pytany, czy reforma podatkowa nie została wprowadza za szybko, rzecznik odwrócił pytanie: "Co by było, gdyby nie było wprowadzonego Polskiego Ładu? Co by to oznaczało? De facto, że w trudnej sytuacji inflacyjnej osoby, które najbardziej potrzebują wyższych pensji, tych wyższych pensji by nie miały".

Na uwagę, że pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej są zaniepokojeni tym, co się dzieje wokół reformy i że została ona wprowadzona zbyt szybko, odpowiedział, że "takich reform nie da się w łatwy sposób wprowadzać, bo one zmieniają fundamenty w wielu obszarach i to wiąże się z dużą pracą".

Müller przekazał także, że wszelkie informacje znajdują się na stronie: podatki.gov.pl oraz wiecejwportfelach.gov.pl, gdzie oprócz informacji jest też kalkulator wynagrodzeń oraz pytania i odpowiedzi na różne wątpliwości, które się pojawiają.