Przywódca ChRL Xi Jinping wezwał w poniedziałek na wirtualnym szczycie Światowego Forum Ekonomicznego do zwiększenia współpracy w walce z pandemią i porzucenia „zimnowojennej mentalności”, co odebrano jako aluzję do USA w czasie rosnących tarć geopolitycznych.

W swoim przemówieniu Xi podkreślał wysiłki Chin na rzecz dzielenia się szczepionkami przeciw Covid-19, walki ze zmianami klimatu i promowania wzrostu światowej gospodarki. Zapowiedział, że Chiny przekażą innym krajom dodatkowy miliard dawek swoich szczepionek. Świat znajduje się obecnie w okresie „turbulencji i transformacji", przechodzi głębokie przemiany, jakich nie widziano od stulecia. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, jak pokonać pandemię i zbudować świat po Covid-19 – powiedział Xi. Treść jego przemówienia opublikowała chińska agencja Xinhua. Przywódca Chin wspomniał o szeregu spraw, które poruszał już wcześniej w wystąpieniach skierowanych do międzynarodowej opinii publicznej. Odpowiedział między innymi na skargi partnerów handlowych ChRL, ponawiając obietnice szerszego otwarcia zdominowanej przez państwowe firmy chińskiej gospodarki dla prywatnej konkurencji z kraju i zagranicy – podsumowuje agencja AP. „Musimy porzucić zimnowojenną mentalność i poszukiwać pokojowego współistnienia oraz wyników korzystnych dla wszystkich stron (…) Protekcjonizm i unilateralizm nikogo nie ochronią. Ostatecznie szkodzą one interesom innych, jak również własnym interesom. Jeszcze gorsze są praktyki hegemoniczne i tyranizowanie, które stoją w sprzeczności z falą historii" – ocenił Xi. Xi nie odniósł się wprost do Stanów Zjednoczonych, ale komentatorzy odbierają jego słowa jako aluzję do amerykańskich władz w kontekście narastających napięć w dwustronnych relacjach. Pekin wielokrotnie zarzucał Waszyngtonowi „zimnowojenne myślenie", stosowanie protekcjonizmu i próby powstrzymania wzrostu Chin za wszelką cenę.