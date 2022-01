Nie jest, choć ostatnio nieco zaktywizował się w polityce wschodniej. Wagę postawy antyimperialnej czują Marek Kuchciński, Ryszard Terlecki - zakładam, że jego list do Swiatłany Cichanouskiej był wypadkiem przy pracy, ale też tacy politycy, jak Radosław Fogiel. Z nimi w Sejmie w sprawach wschodnich czasami działa się tak, jakby wszystko było normalnie. Tak było ostatnio w komisji spraw zagranicznych, gdy pracowaliśmy nad uchwałą o sytuacji na Ukrainie . Ale wpływowa część PiS próbuje w innych momentach kierować się w stronę Rosji. I robi to przez Węgry, przez premiera Viktora Orbána, który okazał się ich brokerem na rosyjskim rynku. Albo prościej: Orbán otwiera PiS drzwi do Kremla. W głowie mi się nie mieści, że rząd nie schłodził relacji politycznych z Budapesztem, tylko dalej w nie brnie. Przecież ludzie Orbána pochwalają interwencję rosyjską w Kazachstanie, sam Orbán buduje relacje energetyczne z Rosją. Nie można z jednej strony ganić Niemców za Nord Stream, a z drugiej klaskać Orbánowi. Przecież węgierski MOL kupił kawałek Lotosu, zaś tamtejszy minister spraw zagranicznych, w tym największym napięciu Zachodu z Rosją, przyjmuje ordery od Władimira Putina. To wszystko układa się w przerażającą całość. Ja to odczytuję tak, że wewnątrz PiS trwa próba sił: czy wygra tradycyjna polska linia polityki bezpieczeństwa, czy związek z liderką francuskiego Frontu Narodowego Marine Le Pen i innymi prorosyjskimi partiami w Europie? Z zewnątrz to wygląda tak, że nasz obóz władzy jest coraz bardziej prorosyjski. W PiS jest jednak grupa polityków, którzy rozumieją, że taki skręt jest niebezpieczny dla Polski.