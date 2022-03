W czwartek premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wiceprezydent USA Kamalą Harris, która przebywa z wizytą w Polsce.

Po tym spotkaniu premier Morawiecki zamieścił na Twitterze wpis dotyczący rozmów z amerykańską wiceprezydent. "Dzisiejsza wizyta wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamali Harris to nie tylko potwierdzenie strategicznego partnerstwa polsko-amerykańskiego, ale przede wszystkim bardzo konkretne rozmowy o sankcjach wobec Rosji i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO" - napisał premier Morawiecki.

"USA w pełni potwierdza sojusznicze zobowiązania wobec nas i zapewnia, że Putin poniesie ciężkie konsekwencje za swoje agresywne działania. Bardzo się cieszę, że Stany Zjednoczone podzielają pogląd Polski w kwestii całkowitego uniezależnienia się od rosyjskich surowców energetycznych i jako jedno z pierwszych państw na świecie wprowadziły na nie embargo" - dodał premier.

W rozmowie z polskim premierem wiceprezydent Harris powiedziała, że jest na wschodniej flance NATO, by potwierdzić zaangażowanie USA w zobowiązania w stosunku do Polski oraz innych sojuszników z NATO. Dodała, że będzie rozmawiać o wszystkim, co trzeba zrobić, aby upewnić się, że Rosja poniesie ciężkie konsekwencje za swoje agresywne działania.(